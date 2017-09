Faute d'amour : critique bouleversée

Boris et Genia forment un couple en pleine séparation, leur enfant semble ne pas les interesser jusqu'au jour où il va fuguer et disparaître. Les séquences du film sont à la fois sensuelles et glaciales, signe d'un propos piège qui va de la solution pour chacun à la découverte d'une vraie problématique - Le couple se disloque en effet très vite dans deux histoires parallèles : Gena refait sa vie avec un homme plus âgé et sans doute plus lointain, tandis que Boris a déjà mis une petite jeune enceinte. Les deux individus sombrent dans une forme de facilité après avoir passé des années sans doute peu satisfaisantes ensemble. L'enfant de 12 ans est alors à peine considéré par les deux adultes, accusé d'être un poids autant qu'un symbole de ratage et une forme de problème dont ils ne pourront se débarrasser aussi simplement avec les années. Gamin traumatisé, culpabilisé et déchiré dans une séparation remplie de haine, il est obligé de s'enfuir du domicile, attirant à lui non seulement l'attention obligatoire de ses parents mais aussi celle de toute la communauté.

LA FIN DES SENTIMENTS

Film sur la fin des sentiments et sur la difficulté du renouveau, Faute D'amour veut également développer la thématique de la haine invisible et sourde qui finit par se déchainer sur les innocents. La parallèle évoqué avec le Donbass ne manque pas de faire penser que le vrai propos de Zviaguintsev est bien là : la Russie, pays glacial aux moeurs radicales, fabrique de plus en plus d'individus capable des pires atrocités, une mentalité cachée sous une couche rassurante de pater familias politique. La propagande est distillée tout le long du film directement via la radio et la télé d'état, mais aussi à travers les petits mensonges du quotidien d'une paire d'adultes qui ne fait que se mentir, aussi bien dans le travail que sur des émotions courantes. Lorsqu'il s'agît d'envisager une enquête sur un enfant disparu, chaque partie se détache alors de sa responsabilité au point de penser au crime et à la disparition définitive pour ne pas s'embarrasser d'un passé encombrant.

INQUIETANTE ETRANGETE

Le film s'ouvre et se ferme sur des plans splendides de nature figée, un lac entouré d'arbres robustes mais quelques peu inquiétants, une forme de prison naturelle et inconsciente, signe que les esprits des russes post 2000, sous l'ère Poutine, sont forgés dans un moule tout aussi complexe à définir. L'individualisme et l'égoisme prennent également forme dans les tours déshumanisée et grises, opposées aux natures que l'on ressent dès le démarrage. La photographie est, à ce titre, toujours aussi remarquable, Mikhail Kritchman vient incontestablement apporter sa touche au cinéma du grand réalisateur russe.