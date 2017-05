Pirates des Caraïbes 5 : La Vengeance de Salazar - Critique cartoon

Elle est loin la surprise du premier Pirates des Caraïbes , sorti à l'été 2003 pour mettre fin à la légendaire poisse des films de pirates au box-office. Quatorze ans et quatre suites plus tard, le Jack Sparrow de Johnny Depp est ainsi redevenu une simple marque, fidèle à ses humbles origines puisque le film est tiré d'une attraction des parcs de Mickey. Mais une question demeure : y a t-il encore des fans intéressés par une énième aventure du héros, et reste t-il encore de bonnes raisons de le suivre ?

PIRATOMANE

Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence n'a peut-être pas marqué les esprits à sa sortie en 2011, mais il n'en reste pas moins une réussite pour le studio puisque deuxième plus gros succès de la franchise (1,04 milliards), après Le Secret du coffre maudit (1,06 milliards). Un temps repoussé pour des questions de budget et face à l'échec de Lone Ranger (même acteur, même studio) en 2013, ce cinquième film a donc naturellement trouvé la voie vers la lumière, avec à la clé une production énorme et compliquée - le budget de 250 millions a gonflé jusqu'à 320, sans compter le frais marketing non négligeables.

Pas trop d'inquiétude néanmoins pour les écuries de Mickey, leader du marché du grand spectacle hollywoodien. Mais contre toute attente, ce pur produit qu'est La Vengeance de Salazar n'est pas qu'une tartine numérique et mercantile dédiée à Johnny Depp, redevenu le centre de l'attention après avoir partagé la vedette avec Penelope Cruz dans le précédent opus : le cinquième épisode est ainsi un blockbuster simple mais joyeux et régressif, qui retrouve un peu de la magie d'antan pour proposer une odyssée claire et distrayante.

TEX JACK AVERY

Après la trilogie signée Gore Verbinski et un quatrième opus emballé par Rob Marshall (Chicago, Nine), il y a ce parfum familier de giga-franchise avec le casting des Norvégiens Joachim Rønning et Espen Sandberg, duo de réalisateurs remarqué pour des raisons plus ou moins nobles (le four Bandidas avec Penelope Cruz, Kon-Tiki nommé à l'Oscar du meilleur film étranger) et donc pêché par Hollywood. Côté scénario, il y a Jeff Nathanson, scénariste de comédies plus ou moins volontaires de Steven Spielberg (Arrête-moi si tu peux, Le Terminal, Indiana Jones et le royaume des crâne de cristal).

L'équation n'est pas rassurante sur le papier, et Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar bénéficie sans doute de cette attente plus que modérée. La première apparition de Jack Sparrow laisse d'ailleurs craindre le pire : le numéro de clown-pirate alcoolisé de Johnny Depp sonne comme une vieille rengaine plus gênante qu'amusante, et la peur de voir ce nouveau film se réduire à cette farce unidimensionnelle se profile.

Mais la force de la franchise se situe au-delà de ce personnage, et le film reprend vite le dessus. Qu'un cambriolage se transforme en course-poursuite tonitruante, ridicule, et donc géniale, redonne ce sourire typique de la saga. Pirates des Caraïbes retrouve cette énergie de cartoon réjouissante, capable d'étirer une séquence d'action sur de longues minutes avec une inventivité délicieuse et une générosité affolante. La Vengeance de Salazar ne surpasse pas Le Secret du coffre maudit, qui reste sans aucun doute l'épisode le plus grandiose et extrême, mais retrouve grâce à une guillotine ou quelques requins-fantômes cette énergie revigorante et décomplexée.

SOUS L'OCÉAN

Ce cinquième film a beau être le plus court de la saga avec près de 2h10 au compteur (record indigeste avec 2h48 pour l'un des mauvais épisodes, Jusqu'au bout du monde), il ne surmonte pas les faiblesses de la franchise. L'intrigue se résume donc à une énième et laborieuse chasse entre différents groupes, où plusieurs personnages courent les uns après les autres tandis que le heureux hasard en réunit d'autres. La logique interne est plus que faible, et le scénario ne prend même pas la peine d'articuler les différents éléments pour donner l'illusion d'une quelconque cohérence.

La saga n'est qu'une gigantesque farce, avec un océan qui se transforme à chaque épisode en terrain de jeu où sont jetés les gentils et les méchants. Le film est un assemblage de set pieces plus ou moins titanesques, qui servent de repères au milieu d'une intrigue à la fois bête et confuse. Que le film brille par ces séquences d'action virevolantes est très significatif : Pirates des Caraïbes n'est jamais aussi séduisant que lorsqu'il assume ne rien raconter.

La Vengeance de Salazar n'a d'ailleurs qu'une foi très limitée en son antagoniste, incarné par Javier Bardem dans ce qui est un choix de casting peu imaginatif - sans surprise, le studio a tenté d'enrôler Christoph Waltz avant lui. L'acteur a beau apporter quelques touches exotiques et over the top à ce pirate moisi, il n'est qu'un outil banal dans l'histoire. C'est probablement l'une des grandes faiblesses du cinquième épisode : son incapacité à créer une intrigue digne de ce nom, à mettre sur la route de Jack Sparrow un ennemi solide qui ne rejoindra pas l'interminable liste des bad guys interchangeables des blockbusters actuels.

Ailleurs, le film tentera de donner un peu de coeur via une sous-intrigue liée au père de Carina Smyth, l'un des nouveaux personnages interprété par la charmante Kaya Scodelario (Skins, Le Labyrinthe). Mais la chose est si maladroite et grossière que la seule émotion suscitée est la gêne. Le fils de Will Turner est censé être le coeur de l'intrigue, mais le pauvre Brenton Thwaites (vu et oublié dans Gods of Egypt et Maléfique) a un charisme si limité qu'il en ferait regretter Orlando Bloom. L'action prend le pas sur l'intrigue et les personnages, mais c'est presque nécessaire vu la faiblesse des éléments en jeu.

PIRATAGE

Après une Fontaine de Jouvence plongée la moitié du temps dans l'obscurité, La Vengeance de Salazar rallume les lumières et renoue heureusement avec la dimension cartoonesque de la saga. La direction artistique se révèle ainsi charmante, des sbires amochés de Salazar à l'allure de Golshifteh Farahani, malheureusement reléguée au troisième plan. La superproduction achève de séduire les yeux lors de son climax, qui plonge littéralement dans la dimension fantastique de l'univers. Dans une dernière ligne droite réjouissante et visuellement stimulante, le cinquième Pirates des Caraïbes est particulièrement sympathique. Celui qui, guidé par le plaisir, viendra chercher de l'excitation et de l'amusement, sera sans nul doute rassasié.

Que l'affiche française soit si grisâtre, comparée aux affiches nettement plus colorées d'autres pays, laisse songeur. Que le spectacle, attrayant mais loin d'être gargantuesque, soit facturé à plus de 300 millions de dollars, également. Lorsque l'aventure s'achève sur des retrouvailles niaises en hommage à la trilogie originale, avec un arrière-goût de reboot pas très fin (un nouveau bellâtre blondinet aux cheveux longs, une nouvelle petite aristo au caractère bien trempé), le spectateur pourra retrouver ses esprits et réaliser que l'entreprise tourne en rond. A l'image de Johnny Depp, qui sonne comme un coquillage creux, bercé par un thème musical si usé qu'il en deviendrait quasiment insupportable.

La Vengeance de Salazar amuse donc la plupart du temps, grâce à un tempo satisfaisant et quelques morceaux délicieux, mais ne peut lutter contre cette désagréable sensation d'un spectacle un peu tristounet, et presque instantanément ringard, qui a transformé en quelques films une formule spéciale en menu de cantine.