Problemos : critique décroissante

Aux côtés des Quentin Dupieux, Albert Dupontel et Antonin Peretjatko, Eric Judor fait partie des voix atypiques de la comédie française qui nous rappellent que tout n’est pas perdu en matière de rire hexagonal. Ce dernier peut toujours se marier avec une forme d’inventivité et de poésie absurde bienvenues.

DREAM TEAM

Après le semi-échec de La Tour de Contrôle Infernale et la réussite de Platane, on se demandait donc ce qu’allait donner son alliance inattendue avec Blanche Gardin et Noé Debré. Il faut dire que l’attelage ne manque pas de panache : derrière La Résistance de l’Air, Les Cowboys ou encore Dheepan, Debré fait partie des espoirs musclés du côté des scénaristes français, tandis que Blanche Gardin, ici co-scénariste et comédienne, a fait ses armes aux Jamel Comedy Club avant d’exploser sur scène aux commandes d’un spectacle doux-amer impressionnant.

Le trio nous arrive donc avec Problemos, fable satirico-débilo-euphorisante, dans laquelle un groupe de zadistes cochant toutes les cases des clichés libertaires contemporains découvrent avec effroi qu’ils sont les uniques survivants d’une pandémique mondiale. Un point de départ nettement plus ambitieux et original que le tout venant de la comédie franchouillarde, toujours condamnée à recycler les recettes d’un Labiche envoyé au stade anal.

On pouvait craindre que Problemos, à trop vouloir caricaturer sa troupe de néo-écolos-bobos-féministo-polyamoureux, ne verse dans le cliché réac et le mépris de classe, tares d'oeuvres récentes telles que Gangsterdam ou A Bras Ouverts. Ce serait mal connaître Judor, qui déploie ici une immense tendresse, ainsi qu’un amour sincère pour ses personnages. Plutôt que de critiquer leurs choix, il décide d’en souligner les contradictions, les errances révélatrices d’une douce folie, avec une sympathie évidente pour leur naïveté. Une approche qui permet au film de rire autant de lui-même que de ses protagonistes, notamment grâce à l’excellente écriture du personnage de Judo, contreproint droitard et individualiste, qui achève de nuancer la charge contre les ravis de la décroissance.

COMEDIE INSOUMISE

La grande qualité du film est de réussir à manier des rires assez différents, qui s’étalent du pur comique de situation et de l’hystérisation des stéréotypes, en passant par un amour du verbe contagieux. Ainsi, les jeux de mots, les dispositifs langagiers à base d’hésitations, de bégaiements, d’un tempo humoristique qui tantôt s’étiole, tantôt se resserre assure à l’ensemble (notamment sa première demi-heure), un fort potentiel comique.

On regrettera en revanche que malgré des fous-rires appréciables et une avalanche d’idées qui font régulièrement mouche, le métrage ne parvienne pas à dégager des enjeux et une structure clairs. Ainsi, passé un premier acte souvent hilarant, Problemos vire à l’enfilade de sketchs. S’ils sont presque systématiquement drôles, l’absence de liant se fait progressivement sentir et empêche cette chouette comédie de s’élever au-dessus de sa condition de divertissement séduisant.