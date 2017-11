Jigsaw : Critique piégée

Qu'on adore Saw ou qu'on voue la saga aux gémonies, elle constitue un cas presque unique dans l'histoire du cinéma d'horreur, qui ne saurait être envisagé avec dédain. Saga initiatrice d'un mouvement extrême (le torture porn), à la brièveté et aux incarnations non moins extrême, la série de film a été produite avec une rapidité, une efficacité et un mépris pour son public qui en font à la fois un des délires horrifiques et populaires les plus tordus qui soient, et une singularité cruelle résolument à part. Après trois années de pause, on pouvait donc espérer que Saw ait enfin trouvé l'énergie de se renouveler, la possibilité d'enrichir un peu une recette initiale que six suites avaient fini par siphonner totalement.

JIGSOT

Revoici donc la fresque des viandards, le grand spectacle des chairs suppliciées, la lessiveuse à seconds rôles interchangeables. Sauf que pour une fois, on a confié la mise en scène à deux frangins tout à fait compétents (une première depuis l'alliance James Wan–Leigh Whannell du chapitre initial). Il s'agit des frères Michael et Peter Spierig, qui ont fait quelques merveilles de série B avec le très sympathique Daybreakers et l'intelligent Predestination. Malheureusement, personne ne semble ici leur avoir donné l'opportunité de proposer quoi que ce soit.

Ce qui étonne le plus quand on découvre cet énième récit de boucherie faussement complexe, c'est de voir ce nouveau segment ignorer jusqu'aux rares qualités des précédentes itérations. Oubliez donc l'inventivité craspec des pièges, tout comme la cruauté totale de la saga. En effet, Jigsaw refuse la complaisance de bout en bout. Une bonne nouvelle s'exclameront les âmes sensibles, qui supportaient mal de mater des quidams se noyer dans des excréments de porcs pendant que des pièges à ours leur malaxaient les gonades. Mais cette orientation constitue également une normalisation problématique.

L'originalité, la particularité et l'identité de la franchise ont toujours résidé dans son rapport discutable et discuté à la violence. L'évacuer, sans proposer quoi ce soit pour relever notre intérêt ou aiguiser notre curiosité, c'est remplacer le Freddy des Griffes de la Nuit par Casimir et espérer que le public des multiplexes sera trop gavé de sucres pour remarquer quoi que ce soit. Il reste bien quelques plans graphiques, mais si vous espérez regarder des anonymes se faire démembrer tout en imaginant à leur place votre comptable, non sans apprécier la palpitation louche mais voluptueuse du corps caverneux de votre voisin contre votre cuisse froide, vous en serez pour votre argent.

Dans le cochon, tout est bon

SAW : CHAPITRE MINABLE

Débarrassée de son goût pour les rodomontades moralement douteuses, la franchise ne s'illustre pas non plus scénaristiquement. Si les derniers épisodes paraissaient écrits par un enfant de huit ans exorcisant maladroitement les traumas consécutifs à une cousinade un peu trop portée sur la profanation de corps consanguins, leurs outrances ne manquaient pas de charme ni d'excès. Dans ce domaine également, Saw a été manifestement hygiénisé, ou plutôt débarrassé de tous ses traits de caractère.

Ne domine désormais qu'un grand rien terriblement inconsistant, comme en témoigne la photographie du film, glaciale et dénuée de caractère. Signe de la contamination de l'époque : les personnages, une nouvelle fois interchangeables, en sont réduits à faire des blagounettes sinistrement nulles, qui feront regretter au spectateur que tout ce petit monde ait à souffrir d'interminables pièges pour décéder, plutôt que d'être collectivement foudroyés par un AVC.