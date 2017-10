Godzilla Resurgence : Critique Monstre

Godzilla est plus qu'un film culte au Japon, c'est une véritable institution, un trésor national. Et après quelques variations américaines, il était temps que le lézard géant remette le bordel dans son pays d'origine.

Il va être bien difficile de parler de ce Godzilla Resurgence tant le film est passionnant et révoltant en même temps. Vous allez vite comprendre. Après un premier essai américain complètement foiré en 1997, le lézard géant semble enfin avoir trouvé la bonne formule avec le Godzilla de Gareth Edwards en 2014, qui était en réalité le début d'un univers étendu. La suite est actuellement en préparation sous l'oeil avisé de Michael Dougherty tandis que sa rencontre attendue avec King Kong surviendra en 2020. Comme, en parallèle, le film animé Godzilla : Planet of the Monsters sortira au Japon à la mi-novembre, oui, on peut dire sans trop risquer de se tromper que Godzilla a rarement été autant en forme.

UNE ECAILLE DANS LE POTAGE

Pourtant, ce Godzilla Resurgence pose un sacré problème. Pas tant au niveau de son intention puisqu'il reboot en quelque sorte l'héritage japonais du personnage et refait du lézard un menace plutôt qu'un défenseur de l'humanité. Pas non plus au niveau de la légitimité des producteurs de refaire un film détaché de toute continuité, ils en sont les créateurs, ils font donc ce qu'ils veulent. Non, c'est bel et bien dans le fond du film et le message qu'il délivre que Godzilla Resurgence nous pose un gros souci.

Ceci dit, tout commence plutôt bien. L'ouverture d'une brèche dans la baie de Tokyo sème la panique et tout le monde pense qu'il s'agit d'un volcan sous-marin qui vient de se réveiller. Rapidement, l'hypothèse s'avère bancale et tandis que le gouvernement cherche à gérer la situation, le directeur de cabinet Rando Yaguchi n'écarte pas la possibilité d'une créature géante. D'abord moqueurs, les autres seront bien obligés d'accepter qu'il avait raison lorsqu'un monstre attaque la ville. Monstre qui disparait aussitôt pour revenir plus tard en ayant évolué.

Première surprise, et elle est de taille : le film nous montre le cycle de vie de Godzilla, son évolution, passant d'un être amphibie d'une taille moindre au grand lézard géant que nous connaissons et nous aimons. Si nous passons sur les effets spéciaux foireux, mal animés et mal intégrés aux prises de vue réelles, c'est parce que justement cela nous rappelle les vieux Godzilla avec leur côté carton-pâte, que c'est fort sympathique et qu'on peut se dire que c'est fait exprès. On comprend rapidement que le film sera moins un film sur le monstre que sur la gestion de la crise par le gouvernement japonais.

De ce point de vue, Resurgence est très intéressant parce qu'il nous donne l'impression de voir un épisode de House of Cards avec un gros lézard au milieu. Comment les différents services s'accordent-ils pour contrer la menace ? Quelles sont les tensions nationales et internationales qui entrent en compte dans une telle crise ? Faut-il préserver l'intérêt général en tirant dans le tas ou essayer de sauver le maximum de personnes ? Des questionnements passionnants et très actuels qui reflètent bien la dimension symbolique de Godzilla, à l'origine métaphore de la bombe atomique mais que l'on sent ici évidemment relié aux problématiques environnementales et à la catastrophe de Fukushima en particulier.

TRAVAIL, FAMILLE, PATRIE

Bref, pendant sa première moitié, le film se tient, il intéresse et sème quelques pistes passionnantes quand, tout d'un coup, il décide de nous montrer son vrai visage. Et là, nous découvrons qu'au lieu de voir un film de monstre à portée philosophique et humaniste, Godzilla Resurgence n'est en fait qu'un prétexte pour la glorification du pouvoir en place. Il ne s'en cache même pas le bougre. Le peuple est donc relégué à une masse anonyme et déresponsabilisée, destinée à s'en prendre plein la gueule, tandis que le gouvernement, à la base divisé, se réunit autour de l'intérêt national dans une telle ferveur et un tel sens du sacrifice qu'on a l'impression de voir le Godzilla pirate tourné par les Nord-Coréens en 1985 (cherchez Pulgasari sur Google, c'est quelque chose).

Ainsi nous assistons ,effarés, à une démonstration de tout l'arsenal militaire du Japon dans des plans tellement suggestifs qu'ils éliminent tout second degré possible (avec mention du modèle des armes utilisées), tandis qu'en parallèle, nos "héros" déplorent le manque d'autonomie du pays depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, l'absence d'une vraie armée qui règlerait le problème en 5 minutes, la nostalgie d'un Japon à l'ancienne et donc presque féodal, ce qui serait la solution pour qu'il soit maitre de son destin, la nécessité pour le pays qu'il retrouve sa gloire d'antan (c'est rappelé de nombreuses fois), la triste réalité que le Japon actuel est dans un sale état parce qu'il a fait trop de concessions vis-à-vis de la communauté internationale, le danger que représente les Etats-Unis pour l'avenir du pays (via notamment un personnage de politique américano-japonaise qui veut devenir Présidente des USA et qui retourne sa veste comme elle se sèche les cheveux). Et, tant qu'à faire, renouons avec les vieilles amitiés allemandes, parce que là au moins c'était efficace, et on était en confiance. On s'arrête là, on va vomir.

On hallucine un peu face à un tel spectacle puant idéologiquement et on a toujours du mal à croire qu'il puisse provenir notamment d'Hideaki Anno, célèbre pour son extraordinaire série Evangelion. Fort logiquement, le film devient un pamphlet politique réactionnaire plus que nauséabond et il ne peut même pas compter sur sa facture technique pour nous faire passer la pilule. En effet, le film est laid, très laid. Usant et abusant de plans rapprochés face caméra, il ressemble à un téléfilm France 3 Limousin qui aurait eu la mauvaise idée d'y ajouter des effets spéciaux au rabais. En termes de rythme, il n'y a rien à se mettre sous la dent, le film étant d'un ennui profond passé sa mise en place plutôt convaincante. Godzilla n'est pas là souvent et hormis deux trois scènes de destruction tirées d'une démo PlayStation 2, il passe le plus clair de son temps à dormir en plein centre-ville, en attendant patiemment qu'on vienne lui exploser la gueule. Non, il n'y a pas grand chose à sauver dans ce Godzilla Resurgence qui nous laisse en plus un drôle de goût en bouche une fois terminé.