La Belle et la Meute : critique sonnée pour le compte

Les drames consacrés à l’oppression des femmes par les hommes et/ou des régimes patriarcaux sont devenus un genre à part entière, synonyme de bienveillance de la part de la presse, de sauf-conduit en direction des tapis rouges de festivals internationaux autant que du brevet d’œuvre politique. Par conséquent, quand l’une de ces œuvres s’impose également comme une création cinématographique de haute volée, elle n’en devient que plus visible. C’est le cas de La Belle et la Meute .

Inspiré par un fait-divers survenu en 2012, le film suit la nuit cauchemardesque subie par une tunisienne de 21 ans, violée par des policiers, qui va tenter malgré les circonstances et la pression des autorités, de faire reconnaître les faits et de porter plainte. Le sujet est difficile, le principe narratif (une action concentrée sur une quasi-unité de temps, évoluant au cœur de faubourgs et institutions anonymes) proche de l’ascèse et a l’ambition d’ausculter également le corps social d’un pays ébranlé par une toute récente révolution. Si Kaouther Ben Hania y parvient avec autant de brio, c’est grâce à son incroyable mise en scène.

Des comédiens impeccables

Le principe en est à la fois simple et infiniment complexe dans sa mise en œuvre. Exclusivement composé de longs plans-séquences, La Belle et la Meute provoque dans un premier temps un sentiment hypnotique tour à tour malaisant et fascinant, qui l’autorise progressivement à flirter avec les frontières du surréalisme.

L’effet provoqué par le dispositif est double. Dans un premier temps, il confère à ce récit un sentiment de réalité aussi indiscutable qu’étouffant. Les interminables errances dans des espaces anonymisés, dont l’absence de vie confine à la violence pure, tandis que nous suivons la démarche claudiquante de notre héroïne, sonnée et pourtant mue par une force inébranlable, s’animent ponctuellement, soulignant paradoxalement la solitude à laquelle est promise l’héroïne par les circonstances.

Un sentiment d'oppression généré essentiellement par la lumière

Si la réalité de l’ensemble frappe au visage, La Belle et la Meute ne joue pas pour autant la carte du naturalisme, et use des lieux traversés pour créer des espaces aux frontières de fantasmagorie, grâce aux interactions parfaites de la photographie et de la caméra. La spatialisation du moindre mouvement, chaque ballotement des corps, tous les mouvements agitant policiers, médecins, quidams, aboutissent au déploiement d’un ballet glaçant et terriblement humain.

Et c’est sans doute là ce qui achève de faire du métrage une œuvre passionnante : son refus de transformer ses protagonistes, jusqu’au plus veules et secondaires, à de simples fonctions. Victime, révolutionnaire aux intentions doubles, officier corrompu, journaliste opportuniste, pas un d’entre eux n’est renvoyé à un rôle fonctionnel ou à un cliché stérile.

Impeccablement nuancé, cinématographiquement accompli, interprété avec une précision psychologique qui impressionne souvent, La Belle et la Meute est une des créations les plus fortes et abouties, d’un genre qui ne nous avait pas durablement imprimé la rétine depuis le surpuissant Mustang.