D'après une histoire vraie : Critique fatale

Y aurait-il une certaine logique entre D'après une histoire vraie et les derniers films de Roman Polanski ? Comme dans La Vénus à la fourrure, Emmanuelle Seigner est au centre du dispositif. Le personnage d'Eva Green est une écrivain de l'ombre, chargée d'écrire pour les autres, comme le héros de The Ghost Writer. Et le film adapté du roman à succès de Delphine de Vigan est à peu près un Carnage tant il est maladroit et grotesque, très loin de mériter sa place dans la filmographie du réalisateur de Répulsion, Le Locataire et Rosemary's Baby, des œuvres riches où il a su traiter le suspense, le trouble et le féminin avec intelligence.

Ici, la formule ne dépasse pas le cadre très téléfilm d'origine : angoissée par la page blanche, une fragile écrivain à succès laisse entrer dans sa vie une admiratrice, qui va peu à peu s'installer dans son quotidien et la vampiriser. Ce sera donc 1h40 de plates scènes dans des appartements parisiens et une maison de campagne, d'Emmanuelle Seigner mal coiffée, de gros yeux menaçants d'Eva Green, et de suspense de bas étage, avec la très désagréable impression d'un encéphalogramme plat.

Emmanuelle Seigner chez Roman Polanski : cinquième

FILM FATAL

Difficile de ne pas passer cette centaine de minutes à écarquiller les yeux face à un film signé Roman Polanski, aux rouages si grossiers et à la mise en scène si peu inspirée. D'après une histoire vraie a des problèmes à tous les niveaux : le suspense est éventé puisque cousu de fil blanc, la mise en scène est si scolaire qu'elle tue quasiment tout ce qui se trouve dans le cadre, les personnages sont vides puisque réduits à des stéréotypes dénués de nuances. En conséquence, le cinéaste n'a peu ou prou rien à filmer, et les actrices, presque rien à incarner.

C'est particulièrement effroyable pour Eva Green, actrice très talentueuse revenue jouer en français 17 ans après Arsène Lupin. Difficile de ne pas imaginer qu'elle a plus été séduite par le nom de Roman Polanski que par le scénario, qui lui offre l'un des pires rôles de sa carrière : en exploitant une énième fois son charme vénéneux et sa beauté presque surréaliste, mais au service d'un mauvais rôle de prédatrice fantasmagorique et frappadingue, le réalisateur réussit l'exploit de l'abîmer.

Qu'il ait repérée l'actrice dans Sin City : J'ai tué pour elle, où elle incarne l'archétype pop de la femme fatale, n'explique même pas comment il a pu, avec son co-scénariste Olivier Assayas, écrire un personnage si grossier qui semble sorti d'une série B des années 90, type pâle copie de JF partagerait appartement de Barbet Schroeder. En face, Emmanuelle Seigner n'a pas beaucoup à défendre. Et contrairement à Eva Green, qui parvient à voler quelques courts instants de grâce notamment dans les silences, elle ne donne jamais de vie à son personnage d'artiste torturée.

Cliché numéro 12

THE GHOST DIRECTOR

Ce qui frappe aussi, c'est la mécanique rouillée du film. Du montage plat à la photographie fade de Pawel Edelman (qui a pourtant signé Le Pianiste, Oliver Twist ou encore The Ghost Writer), des affreuses scènes de cauchemar démonstratives au pauvre trouble sensuel invoqué entre les deux femmes, de l'utilisation de la musique au rythme du suspense : D'après une histoire vraie n'arrive à aucun moment à assembler ces éléments pour créer du suspense, du sens, de l'émotion - du cinéma en somme.

La réflexion sur la création et la quête vertigineuse de sens de l'artiste est digne d'un fier étudiant en cinéma qui a terminé sa première année, et utilise les codes du genre avec la subtilité d'un marteau-piqueur. C'est d'autant plus tragique que Mother ! a marché sur les mêmes territoires il y a peu, avec infiniment plus d'audace et d'imagination.

La manière ridicule de mettre en scène les personnages et les actions pour entretenir un suspense d'une maigreur effarante offre des sommets de kitsch, comme lorsqu'Eva Green observe d'un regard de méchante l'écrivain depuis une porte vitrée, ou quand le film déroule ses prétendues surprises dans son épilogue abrupt.

Eva Green, méchante, fronce les yeux derrière une vitre

Parce qu'il force le trait de cette mystérieuse Elle pour souffler le chaud et le froid, entre une facette naturelle et un visage d'ogresse à voix grave, Polanski avance par à-coups brutaux, provoquant tour à tour gêne, incompréhension et même rire gêné lorsqu'un bol de soupe explose contre une vieille armoire, ou qu'un rouleau à patisserie devient l'instrument un brin grotesque d'une scène d'angoisse. Un choc d'autant plus violent que le réalisateur a rappelé en 2010 son talent encore intact pour filmer le suspense et créer une vraie ambiance dans le très bon The Ghost Writer.

Suite à sa présentation peu glorieuse à Cannes, le film a été remodelé : une dizaine de minutes en moins, et un montage quelque peu modifié. A l'époque, Ecran Large n'avait pas été séduit par le film. Quelques mois plus tard, même sentiment : D'après une histoire vraie est un machin informe qui, sans le nom de Roman Polanski qui a su attirer ces deux actrices, aurait terminé sur une étagère poussiéreuse au rayon des irrésistibles navets cosmiques.