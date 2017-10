Knock : Critique qui te gratouille la croûte

On les reconnaît à leur affiche gorgée de soleil, au sourire ravageur de leur acteur principal, aux citations laudatrices de grands médias généralistes qui les accompagne, et à leur programme en forme d’ode à la tolérance bien de chez nous. Ce sont les Omar Sy Movies, toujours soignés, bien propres sur eux, au discours aussi sympathique que déroulé en mode automatique. Jamais détestables, mais aussi indispensables qu’un troisième téton sur le front de Gilbert Montagné, Knock est leur dernier avatar en date et respecte ce schéma à la lettre.

SY SY IMPERATOR

Et le film pourrait n’être que ce catalogue de bonnes attentions attendues, passablement convenues, mises en scènes superficiellement, un bain chaud qu’on ne saurait déconseiller trop franchement à qui ne cherche rien de plus qu’un récit carré, idéal dans le rôle du divertissement familial sans colorants trop cancérigènes.

Sauf que Lorraine Lévy ne livre pas ici une fable anodine, un conte générique, mais une adaptation dévoyée d’un classique aussi malin qu’un peu vite tombé dans l’oubli. Souvent réduit à une réplique emblématique (« ça vous chatouille ou ça vous gratouille ? »), Knock est un roman malin et acide de Jules Romains, une historiette (a)morale sur le suivisme, le conformisme inhérent à tout corps social et la tendance à manipuler ce dernier.

Un prequel d'Intouchables ?

DISPENSABLE PRESCRIPTION

Le scénario choisit d’évacuer cette dimension fondamentale, et n’adapte jamais l’œuvre originale, préférant lui substituer la recette désormais éculée du Omar Sy Movie. Sauf que même le comédien paraît mal à l’aise au cœur du dispositif, en demi-teinte, comme s’il ne croyait jamais vraiment à cette soupe au vivre ensemble.

Et sans le formidable moteur Sy, c’est toute la mécanique de l’ensemble, déjà fragile, qui se grippe. Le simulacre de transposition littéraire n’en paraît que plus factice, l’émotion forcée, et la narration artificielle. Seules restent Audrey Dana et Ana Girardot, qu’on rêve souvent de retrouver ailleurs que cette hâblerie censée s’intercaler entre deux spots publicitaires. Bref, tout ce petit monde semble s’être aventuré ici sans y regarder à deux fois à la posologie.

Tout un programme ?