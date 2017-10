Les Nouvelles Aventures de Cendrillon : Critique aux petits pieds

En 2015, Kev Adams déroulait à nouveau l’impressionnante mécanique qui a fait son succès, ici greffée dans une relecture d’Aladin. Indigent et paresseux, Les Nouvelles Aventures d’Aladin n’en fut pas moins un succès, qui inspira le clone qui se faufile aujourd’hui dans les salles, non sans avoir esquivé la presse. Attention les yeux.

UN AMOUR DE NANAR ?

La relecture bourrine des contes, mythes et autres figures classiques de la culture collective passées à la moulinette du gros nanar qui renarde du fondement est une tradition française. De Elle voit des nains partout !, en passant par Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, sans oublier Le Bon Roi Dagobert, nombre de ces bizarreries ont accédé au rang de pépite déviante, de curiosité inclassable, voire de simili-culte, pour les sympathiques dingueries de Jean Yanne.

Dans un premier temps, on serait presque tenté de voir dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon un bâtard dégénéré de ces comédies égrillardes, un retour forcément coupable, mais inévitablement gondolant d’une certaine excrétion filmique. Malheureusement, tout dans l’ADN du film de Lionel Steketee tend à faire de la chose un doigt d’honneur une éructation aussi méprisante que satisfaite.

Marilou Berry

SOIS Z ET TAIS-TOI

Difficile de ne pas être pris de nausée devant l’opulence de cette production, qui se paie le luxe d’un casting coûteux, entre vieille gloire de la marrade 80’s, trognes sémillantes venues du petit écran ou humoristes trépanés en descente de Lexomil. Difficile de ne pas se désoler de voir un tel luxe de costumes et de décors, éclairé à la truelle et filmé dans une enfilade plans moyens générés par un robot. Impossible de ne pas s’agacer d’une si criante absence de tempo comique.

Un Inconnu

Comme souvent avec ces productions pensées pour générer un syndrome de Stockholm chez les victimes d’une précédente horreur (ici Les nouvelles aventures d'Aladin), la bêtise totale de l’écriture et le mépris avec lequel sont caractérisés et pensés les personnages témoigne non pas d’une vision du monde, mais d’une représentation que le film se fait de son public.

Incarnation totale du concept de Temps de Cerveau Disponible, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon semble structuré autour de coupures pub imaginaires, qui serviront de respiration à cet organisme tumoral, dont les couleurs, le tempo et la tonalité évoquent la danse d’un ventre tuméfié, dont la peau, sur le point de rompre, ne demande qu’à répandre sur ses spectateurs son contenu métastasé.