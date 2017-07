Box-office US : La Planète des Singes démarre doucement, Spider-Man au sommet du MCU, Baby Driver en panne

La Planète des Singes n'a de suprématie que le nom, Spidey tisse la nouvelle étape du MCU, Baby Driver en baisse de régime...

Pour son entrée en la matière, La Planète des Singes effectue un début assez timide. Seulement 56 petits millions de dollars engrangés pour la conclusion d’une des trilogies les plus passionnantes du moment, Matt Reeves espérait surement davantage de succès. Il est vrai que la concurrence est rude pour César et ses camarades poilus puisqu’entre Spider-Man et Moi, Moche et Méchant 3, difficile de se faire une place parmi les grosses machines de l’été. A l’international, le résultat est similaire puisque le film n’engrange que 102 millions de billets verts. On espère que le film remontera la pente grâce notamment aux très bons échos presses et publics qui voient là une magnifique conclusion à la saga initiée en 1968.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve notre araignée préférée avec Spider-Man : Homecoming. Si le film avait commencé sur les chapeaux de roues et que tous les voyeurs étaient dans le vert pour Marvel, le tisseur subit une grosse baisse de fréquentation avec -61% par rapport à la semaine écoulée pour un score de 45 millions. Il faut dire qu’avec un départ canon de 114 millions pour son premier week-end, difficile de maintenir une telle cadence. Pas de souci néanmoins pour le petit nouveau du MCU, le film en est déjà 470 millions de George Washinton accumulés dans le monde, Tom Holland est déjà adoubé par les fans, le nouveau chapitre du MCU commence sous les meilleurs auspices.

A la médaille de bronze, on retrouve l’éternel pseudo bad guy d’Universal avec Moi, Moche et Méchant 3 qui rapporte encore 19 millions de dollars pour sa troisième semaine d’exploitation, le dernier opus en est déjà à 620 millions de billets verts au total et à déjà explosé le record du premier volet qui s’était lui cantonné à 540 millions de dollars. Pour notre plus grand bonheur (ou désarroi, c’est selon), les minions n’ont pas fini de nous empoisonner la vie.

Baby Driver repasse en première avec seulement 9 petits millions de dollars cette semaine. Un score loin de refléter le potentiel ultra-jouissif et créatif de son auteur Edgar Wright, qui signe malgré tout le meilleur score au box-office de sa jeune et déjà riche carrière. Alors que le film tutoie le cap symbolique des 100 millions de dollars, on espère qu’il se rattrapera à l’international. Parce que le Baby Driver est clairement une bombe atomique.

Petit dernier du top 5, The Big Sick cumul quasiment 8 millions pour le double à l’international. Un film qui devrait jouir d’une forte percée au box-office puisque la critique n’a de cesse de lui de lui tresser des lauriers depuis sa sortie. La comédie romantique multiculturelle n’a pour l’instant aucune date de sortie en France mais vu le succès grandissant du long, on peut espérer une arrivée prochaine sur l’hexagone.

Le reste du classement nous réserve que peu de surprises si ce n’est l’entrée décevante de Wish Upon qui ne cumul que 6 millions de dollars. La faute à une presse qui n’a pas été tendre avec le film pointant un scenario maladroit et un film bien trop lisse pour espérer effrayer son audience.