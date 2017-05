Box-office US : Les Gardiens sur le trône du box-office, Le Roi Arthur donne un coup d'épée dans l'eau...

Peu de surprises pour ce week-end, hormis les deux grosses déceptions du dernier Ligman et surtout le gros flop du patron de la table ronde...

Malgré l’arrivée du blockbuster Le Roi Arthur et de la comédie Snatched, Les Gardiens de la Galaxie vol.2 restent loin en tête du box-office. 63 millions de billets verts ce week-end soit un cumul de quasiment 250 millions en 10 jours. Au niveau du globe on est déjà 630 millions de dollars de recettes. Seule ombre à ce tableau idyllique, le film enregistre une bonne chute de fréquentation avec -57%. C’est la deuxième plus grosse chute de l’histoire de Marvel Studio derrière Captain America : Le Soldat de l’Hiver. Un chiffre qui n’entache en rien le succès du long qui peut espérer terminer un légér cran au dessus du précédent volet qui avait fini à 370 millions de recettes Outre-Atlantique.

Surprise de ce classement : Snatched avec Amy Schumer et Goldie Hawn qui s’installe sur la deuxième marche du podium. Rien de bien fou mais le film est déjà à 17,5 millions de dollars pour ses premiers jours d’exploitation. Malgré un retour presse étatsunienne assez médiocre, le film réalise un joli démarrage pour un budget initial de 40 millions de dollars, hors promo. Un retour plutôt réussi pour l’actrice Goldie Hawn, qui avait disparu des caméras, dont la dernière apparition remonte à Sex Fans des Sixties en 2002.

La palme du gros ratage de ce week-end est attribuée à ce bon vieux Roi Arthur (voir notre critique içi), dont le remake pop signé Guy Ritchie a subi les foudres de la presse mais aussi du public. 14,7 millions de dollars pour un budget de 175 millions, on tient peut-être le plus gros bide de cette année. Malgré un casting en or avec Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana et même ce bon vieux mannequin H&M de David Beckham, le film risque de s’inscrire dans le panthéon des films les moins rentables de ces dernières années. Après le succès en demi-teinte de son précédent Agents très spéciaux : Code UNCLE, l'ex-mari de Madonna semble sur une pente descendante... Le temps des Sherlock parait loin.

Au bord du podium, on retrouve les éternels fous du volant que sont The Rock, Baboulinet and co pour FF 8. 215 millions de recettes US, 1.2 milliard à travers le monde, 12ème plus gros succès de l’histoire du cinéma, le film affole tous les compteurs. Pour une franchise qui a toujours proposé la même recette, que l’on aime ou pas le genre, force est de constater que la saga mérite le respect tant elle réussit à fédérer les foules encore après 8 opus. En attendant le neuvième tour de piste mais surtout le spin-off en préparation sur Statham et The Rock.

Baby Boss a encore accumulé 4,6 millions de dollars pour un total de 162 millions sur le sol de Donald Trump. Un jolie score pour Dreamworks.

Autre flop de ce classement, The Wall récolte moins de 900 000 Georges Washington pour ces premiers jours d'exploitation. Porté par le réalisateur d'Edge of Tomorrow Doug Liman et son duo de stars Aaron Taylor-Johnson - John Cena, le film n’a pas su convaincre le public. Le long avait pourtant de bons atouts dans sa manche avec un script malin et efficace ainsi qu’un réalisateur qui avait fait ses preuves en proposant des longs efficaces et inventifs.

Décidément, la guerre fait moins vendre ces temps çi...