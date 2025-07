Karate Kid Legends démarre mal : petit bide ou grosse déception après le carton de Cobra Kai ?

Karate Kid Legends a tenté de trouver une place dans le parc de multiplexes surchargé, entre Mission : Impossible et Lilo & Stitch. Avec un résultat… mitigé.

Le coup d’envoi de la période estivale du box-office a déjà été donné en grande pompe par Paramount et Disney avec le double programme surpuissant composé de Mission : Impossible – The Final Reckoning et Lilo & Stitch. Face à ces deux bulldozers du divertissement familial, Sony tente d’immiscer son propre poulain, Karate Kid Legends, la semaine suivante.

La manœuvre est risquée, mais pas complètement suicidaire : bien plus modeste, ce cinquième volet de la franchise née en 1984 profite de l’aspiration de Cobra Kai. Du moins c’est la stratégie des exécutifs du studio depuis que la série Youtube Red rachetée par Netflix cartonne, au point d’ériger Karate Kid en figure de proue de la nostalgie des années 1980. Ils ont mis toutes les chances de leur côté : le film est mené à la fois par Ralph Macchio, héros de l’original, et Jackie Chan, vedette du remake déjà couronné de succès en 2010. Petit bilan du premier week-end.

Karate Kid : sur le fil

Le jour de la sortie, les estimations annonçaient un démarrage à 25 millions de dollars, 30 millions pour les plus téméraires, selon Variety. Une source de Deadline évoque même un espoir d’atteindre les 35 millions. Les médias américains divergent un peu, mais s’accordent à dire que Sony visait au moins les 25 millions. En réalité, Karate Kid Legends aurait péniblement atteint les 21 millions de dollars. Un chiffre par ailleurs fourni par le studio dans l’attente de résultats détaillés et que certains analystes trouvent encore un poil optimiste.

Petit tour sur Box-office Mojo

Dans tous les cas, il échoue à la troisième position, derrière bien sûr Mission : Impossible et un Lilo & Stitch en route pour arracher à Minecraft son titre de plus gros succès yankee de l’année. Finalement, se placer derrière un tel mastodonte du blockbuster familial n’était peut-être pas la meilleure des idées. Car ce ne sont pas les critiques mitigées qui ont fait contre-performer le film. Toutes soulignent la fibre nostalgique qui le caractérise, soit exactement son argument de vente. D’ailleurs le Cinemascore, indice de satisfaction privilégié de l’industrie, est plutôt bon (A-).

Il n’est pas au bout de ses peines, car deux semaines plus tard, un autre remake en prises de vue réelles, Dragons, risque d’accélérer grandement la fin de son exploitation. Le film réalisé par Jonathan Entwistle a donc quinze jours pour lancer un bouche-à-oreille convaincant (ou une trend Tik Tok, puisque c’est le Deus ex machina du moment).

« Oh dur, c’est pas l’pied »

Je ne dirai pas que c’est un échec…

Néanmoins, Sony devrait rentrer dans ses frais. En effet, son budget serait d’environ 45 millions de dollars, soit beaucoup moins que celui de ses compétiteurs. De plus, il fonctionne un peu mieux à l’international : avec 26 millions supplémentaires, il a déjà remporté 47 millions de dollars. À moins d’une catastrophe, il devrait à peu près amasser de quoi compenser le budget, les frais d’exploitation et de promotion. Il ne s’agit donc pas d’un bide, mais assurément d’une déception.

Non seulement il n’est pas à la hauteur des estimations, mais il n’est pas à la hauteur de la franchise à ce stade de son existence. La production du long-métrage a probablement été motivée par l’immense succès populaire de la série Cobra Kai, dont il a d’ailleurs suivi la fin à quelques mois près. Ce cas prouve encore une fois que les audiences télévisuelles ne se convertissent pas automatiquement en billets de cinéma. Constat dressé par bien des studios depuis l’explosion de la SVoD. Ou comme le présente plus prosaïquement Deadline : les fans de Karate Kid sont trop habitués à leur canapé.

Cobra Kai, qui s’est construit un petit culte sur plusieurs saisons

À l’échelle d’un film, c’est relativement correct. À l’échelle de la saga, c’est un petit échec : le premier avait cumulé 91 millions de dollars sur un budget de 8 millions, le deuxième 115 sur un budget de 12,5. C’est uniquement à partir du troisième qu’elle est devenue moins performante. Et en prenant une référence plus contemporaine, la douche est carrément glaciale. Avec 40 millions de dollars de mise, le remake avait fait un tabac. Il avait assuré un démarrage à 55,6 millions et un score total de 359 millions. Il restera sans aucun doute le plus gros carton de la licence.

En France, il faudra attendre le 13 août 2025 pour découvrir Karate Kid Legends… et pourquoi pas ajouter encore un peu de beurre dans ses épinards, pour l’instant bien fades. On nous avait promis un retour en enfance, mais on reste coincés à la cantine pour l’instant.