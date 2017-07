Box-office France : Moi, Moche et Méchant écrase tout, Spider-Man tisse sa toile et The Circle en panne

Gru retrouve le sourire, Spider-Man : Homecoming tutoie les sommets, The Circle déçoit et Song to Song reste en retrait...

Moi, Moche et Méchant 3 n’a plus aucune raison de rester méchant. Encore plus d’un million de curieux cette semaine pour un total de trois au bout de deux semaines d’exploitation sur l'hexagone, la dernière cuvée de Pierre Coffin est même en passe de dépasser le score du deuxième volet qui lui s’était cantonné à 4,5 millions de tickets. Un carton qui s’explique par le début des vacances pour nos têtes blondes qui se sont évidemment ruées sur les salles obscures pour le plus grand bonheur de leurs géniteurs. Plus que Gru, ce seront les 6 millions de billets vendus des Minions qu’il faudra atteindre. Un carton qui trouve écho à l’international puisque le film en est déjà à 630 millions de dollars. Pierre Coffin est sur son petit nuage…

Sur la deuxième marche, on retrouve notre cher ami Spider-Man : Homecoming qui tutoie le million d’entrées cette semaine. Un démarrage en douceur pour notre Peter Parker 3.0 qui souffre du rouleau compresseur de Moi, Moche et Méchant. A titre de comparaison, les deux opus avec Andrew Garfield avaient dépassé le million dès leur première semaine à l’affiche. Un score donc légèrement décevant, pourtant porté par une presse plutôt enthousiaste qui ne tarit pas d’éloges sur les nouvelles aventures de Spidey. Pas de souci sur les quatre coins du globe puisque le film est déjà en passe de dépasser le demi-milliard de dollars au bout de deux semaines d’exploitation. Un succès donc aussi bien critique que public. Un Tom Holland adoubé par les fans qui voient dans le jeune rouquin le nouveau visage de la prochaine phase du MCU.

Plombé par les deux blockbusters ci-dessus, il ne reste évidemment plus beaucoup de places pour The Circle, le film SF avec son couple de stars incarné par Emma Watson et Tom Hanks dont les débuts timides reflètent la qualité plus que moyenne du film, pourtant porté par un postulat de base intéressant mais qui reste trop en surface de son sujet. 155 000 entrées, c’est peu pour un film qui vient de dépasser les 20 millions de billets verts, soit l’équivalent de son budget.

Au bord du podium, on retrouve le dernier volet des Transformers du grand Michael Bay. Encore 148 000 âmes perdues cette semaine pour 1,2 million de spectateurs avec un total de 520 millions de George Washington sur le globe, il était temps pour l’explosif cinéaste de sonner la fin de la récré pour la franchise au kérosène la plus lucrative de l’histoire. On attend encore des nouvelles sur le spin-off consacré à Bumblebee...

Bon dernier du top 5 de la semaine, les beaux et belles gosses d’Alerte à Malibu surnagent en accueillant encore 128 000 spectateurs cette semaine pour un film qui accumule tout de même 1,4 millions de tickets vendus sur les terres de Macron. Le constat est assez alarmant à l'international puisqu'avec seulement 165 millions de dollars engrangés, le film est un bon gros flop, coulé il est vrai par des critiques plus qu'assassines.

Pour le reste, on notera la sortie du superbe Song to Song de Terrence Malick qui s’offre une entrée sur la pointe des pieds avec seulement 34 000 spectateurs cette semaine. Un score décevant mais logique pour un cinéaste fidèle à lui-même qui n’a jamais cédé à la tentation mercantile et dont on pourra louer l’honnêteté artistique. Et puis c'est un très bon film.