Box-office France : Moi, Moche et Méchant 3 cartonne, Transformers en panne sèche, Alerte à Malibu en forme

Gru et ses minions retrouvent le sourire, Transformers 5 nous fait le coup de la panne, Alerte à Malibu bombe le torse

Pour son entrée au box-office, Moi, Moche et Méchant 3 explose les compteurs. 1,9 million la première semaine, Gru et ses acolytes jaunes ont de quoi avoir la banane. . Il s’agit même du meilleur démarrage de la saga après les 1,4 millions du second opus et les 620 000 du premier. Des chiffres à prendre avec des pincettes puisque ce début de juillet était aussi synonyme de vacances scolaires. En dépit d’une réception critique assez tiède (comme la notre), la dernière livraison de Pierre Coffin est sur la bonne pente pour dépasser les précédentes éditions puisque le film en est déjà à 450 millions de billets verts engrangés sur le globe. Vu le carton, pas sûr qu’on soit débarrassé des minions de sitôt.

Sur la deuxième marche, Transformers : The Last Knight qui engrange encore 320 000 spectateurs cette semaine. Avec à peine plus d’un million de curieux au bout de deux semaines d’exploitation, alors que les précédentes éditions tutoyaient les deux millions sur la même période, il était temps de sonner la fin de la récré pour Michael Bay. Exit Optimus Prime and co, on attend (avec impatience ou non c’est selon) le spin off sur Bumblebee mis en scène par Travis Knight. Un film qui se rapprochera davantage de la sensibilité du Géant de Fer de Brad Bird que de l’orgie pyrotechnique de Michael Bay.

A la médaille de bronze, les torses nus huilés et musclés d'Alerte à Malibu qui, mine de rien, s’offrent un joli succès sur l’hexagone. Encore 227 000 tickets vendus cette semaine pour un cumul de 1,3 million de spectateurs, le duo bodybuildés The Rock-Zac Efron jouit d’une jolie carrière sur le sol français. Si le film attire les foules en France, le constat est plus alarmant à l’international où le film n’engrange que 160 petits millions de dollars. Une micro-tâche sur la carrière déjà très riche de Dwayne Johnson qui multiplie les projets ces derniers temps, entre le prochain Jumanji, Rampage, Black Adam. Bref on a pas fini de profiter des biceps de l’ex-catcheur sur grand écran.

Au bord du podium, on retrouve l’épouvantail Wonder Woman qui n’en finit plus de pulvériser les records. Après être devenu le plus gros succès pour DC sur le sol américain, devançant la bataille des capes de Batman VS Superman, dépassant même Suicide Squad et Man of Steel sur le box office mondial, Diana Prince est officialisée reine de DC. Les louanges n’en finissent plus de pleuvoir pour voir enfin la firme de Batman jouir d’une critique presse et public enfin unanime. Encore 150 000 spectateurs se sont rués dans les salles obscures pour un film qui vient de passer les 2 millions de spectateurs en France. Pour une sixième semaine à l’affiche, l’exploit est remarquable. On attend encore la signature de sa réalisatrice Patty Jenkins pour reprendre les commandes mais vu l’ambition que la dame à pour l’Amazone, nul doute que ce n’est qu’un question de temps.

Gal Gadot et Patty Jenkins sur Wonder Woman

La Momie qui ne vend que 126 000 tickets cette semaine pour un total de 1,2 million de spectateurs. Universal pédale dans la semoule pour son Dark Universe, qui partait de la jolie idée de moderniser les monstres de la littérature classique. Sauf qu’après le fiasco Dracula Untold et maintenant celui de La Momie, l’avenir parait bien sombre pour le Dark Universe.

Pour le reste du classement, on notera le démarrage timide de Le Caire Confidentiel qui, malgré des critiques dithyrambiques, souffre d'une trop faible couverture médiatique pour attirer les foules avec seulement 75 000 spectateurs cette semaine. Dommage pour ce film noir de très bonne facture qui mériterait un succès à la hauteur de sa qualité cinématographique.