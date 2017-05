Box-office France : Star-Lord leader du box office, Get Out crée la surprise, The Rock en pilote automatique

La bande à Star-Lord gardien du box office, Get Out fait l'unanimité, Fast & Furious en roue libre, voilà le box office hexagonale de la semaine !

Les Gardiens de la Galaxie deuxième du nom reste le boss du box-office hexagonale pour la deuxième semaine consécutive. Encouragé par une presse plutôt enthousiaste et surtout d’une réception des fans qui dépassent toutes les espérances, Star-Lord and co ont invité 819 000 spectateurs à suivre leurs aventures. Le film a récemment passé les deux millions d’entrées. Après un démarrage en trombe avec 1,4 millions d’âmes lors des sept premiers jours, le film subit une baisse d’affluence puisqu’il enregistre 42% de spectateurs en moins pour sa deuxième semaine d’exploitation. Pas d’inquiétude, le long en est déjà à 453 millions de billets verts vendus sur notre planète.

LA surprise de cette semaine est bien entendu Get Out, le film indépendant qui carbure Outre-Atlantique et qui vient de débarquer en France. Né de l’imagination de Jordan Peele et du studio de production spécialisé dans les films d’horreur indépendant, Blumhouse, le film rejoint la (longue) liste des succès les plus rentables de son fondateur Jason Blum. Get Out mérite vraiment son succès (voir notre critique ici) en proposant un habile mélange de thriller, angoisse et vrai message social. 455 000 de spectateurs pour un film qui a déjà accumulé plus de 200 millions de dollars à travers le monde, pas mal pour un budget de 4,5 millions de dollars nous direz-vous…

Sur la troisième marche on retrouve les vétérans bodybuildés fous du volant de Fast & Furious 8. Encore 300 000 entrées cette semaine pour un cumul de 3,5 millions de spectateurs accrochés sur leur siège. Un score très honorable pour le huitième opus de la franchise, même si cela reste inférieur au précédent volet. Un chiffre logique pour un film qui se veut un cran en dessous du FF7 si on suit les critiques presses et publiques, en attendant le spin off prévu autour du duo dégarni mais stéroïdés The Rock et Statham.

Tout proche du podium, on trouve le Baby Boss de Dreamworks. Est-il encore indispensable de le présenter ? Quasiment 200 000 nouveaux visiteurs de salles obscures se sont laissés berner par le patron le plus précoce du monde. 3,5 millions de spectateurs sur l’hexagone, c’est l’un des plus beaux scores pour la firme fondée par Spielberg. 440 millions de "Georges Washington" accumulés pour le bébé le plus lucratif du monde.

Les papys de Braquage à l’ancienne peuvent s’offrir une belle retraite avec 169 000 spectateurs pour sa première semaine. 70 millions de billets verts, la brochette d’acteurs cultes que sont Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin peuvent profiter de vacances au soleil bien méritées.

Pour le reste du classement, peu ou pas de surprises si ce n’est Django qui accumule quasiment 300 000 spectateurs au bout de sa deuxième semaine d’exploitation. Le film qui raconte la vie mouvementée de l’un des premiers guitar hero de l’histoire, Django Reinhardt connait un joli succès. Reda Kateb y incarne le fameux guitariste dans un biopic assez académique mais de bonne facture.