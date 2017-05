Box-office France : Les Gardiens dominent la galaxie

Star-Lord patron, The Rock repasse en seconde, Baby boss tranquille dans sa poussette, les amours brisés font vendre, c'est le box office de la semaine !

Comme on pouvait s’y attendre, Les Gardiens de la Galaxie 2 s’empare du box-office cette semaine. La bande à Star-Lord commence fort puisque 1,4 million de spectateurs ont suivi leurs aventures spatiales. Un nouveau carton pour Marvel puisqu’au niveau mondiale, le film a déjà accumulé 133 millions de billets verts. Sachant que le film n’est même pas encore sorti aux Etats-Unis. Un succès plutôt mérité tant le film est une réussite tant sur la forme que sur le fond. Le film d’action de James Gunn signe même le 4e meilleur démarrage de l’année. Baby Groot fait même mieux que le précédent volet où le film avait séduit 873 000 spectateurs pour finir à 2,4 millions de curieux.

Pour la médaille d’argent de la semaine, FF8 suit toujours sa vitesse de croisière avec 551 000 fans de tuning. Une baisse de régime de 36% par rapport à la semaine dernière. 3,3 millions de spectateurs au bout de trois semaines d’exploitation, c’est en léger recul comparé au précédent opus qui avait rassemblé 3,6 millions de spectateurs. Le film est déjà à 1,1 milliard de dollars à travers le monde. Le compteur reste donc dans le vert. Si Baboulinet a annoncé la fin de la saga au bout du dixième épisode, le spin off sur The Rock et Statham est déjà dans les pistons.

Baby Boss continue sa course en poussette. 368 000 curieux cette semaine pour un film qui passe le cap des 3 millions d’entrées. Un score qui constitue le 4e plus gros succès de l’année. Le film surfe sur la période des vacances scolaires, ce qui explique son maintien dans le haut du classement. Le bébé le plus rentable au monde vient même de passer la barre des 400 millions de Georges Washington.

Les Schtroumpfs s’en sortent plutôt bien cette semaine avec encore 274 000 curieux pour un film qui vient juste de passer les 1,5 millions de spectateurs dans l’hexagone. Les petits bonhommes de Peyo ne touchent plus vraiment les foules puisque le film n’a rassemblé ‘que’ 150 millions de dollars. Un succès moyen, comparé aux autres opus de la franchise.

Pour le reste, Sous le même toit, la comédie de divorce a séduit 195 000 spectateurs cette semaine, pour un total de 460 000 billets vendus. Portée par son duo sexy Gilles Lellouche – Louise Bourgoin, le film se révèle être la surprise de ce classement.

Les tromperies amoureuses ont le vent en poupe puisque la comédie de Reem Kherici, Jour J, réalise un démarrage assez correct puisque 191 000 visiteurs se sont rués dans les salles obscures. Une entrée à la matière plus réussi que la précédente réalisation de la tunisienne "Paris à tout prix" qui avait commencé à 170 000.