Box-office France : Fast & Furious affole les compteurs, Baby Boss en tient une bonne couche et Life déçoit...

Vin en mode turbo Diesel, Baby Boss tranquillement dans son fauteuil, Sous le même toit qui commence plutôt bien…

Fast & Furious 8, comme on pouvait s’y attendre, se maintient en pole position avec 864 000 entrées cette semaine. Le film tutoie déjà le milliard de bénéfices en même pas deux semaines d’exploitation. Seul ombre au tableau : le long-métrage subit une forte baisse de fréquentation de 54% pour un cumul de 2,7 millions de spectateurs. Le constat avait été le même Outre-Atlantique où après un démarrage en trombe, le film avait vu son affluence de spectateurs fortement décroître lors de sa deuxième semaine à l’affiche. Mais bon, au vu d’un succès qui n’a cessé de croître, on verrait bien The Rock and co se faire des courses en maison de retraite jusqu'à la fin de leurs jours. Fast & Furious & Déambulateurs ?

Encore 468 000 entrées pour le bébé de Dreamworks ! Un mois après sa sortie, le précoce patron de Baby Boss continue d’attirer les familles de l’hexagone. Quasiment trois millions de spectateurs en France, pas mal pour la firme fondée par Spielberg. Le film devrait atteindre les 400 millions de billets verts s’il continue sur sa lancée et ne tombe pas de sa poussette en chemin. Un succès pour l'entreprise américaine qui fait tout de même moins bien que son précédent long Kung Fu Panda 3 qui lui avait dépassé le demi-millard au box office mondial.

Les Schtroumpfs de Peyo ont emmené 315 000 âmes cette semaine dans leurs aventures pour un film qui vient de passer le cap symbolique du million de spectateurs en France. Il est vrai que les petits bonhommes bleus ont profité de la période de vacances scolaires pour faire du chiffre. Un troisième opus qui reste, malgré ses bons résultats, le moins lucratif de la saga.

L’ex-Nul Dominique Farrugia commence bien son entrée au box office : 261 000 entrées pour Sous le même toit. Malgré des critiques assez tièdes aussi bien de la presse que du public, le film est porté par un casting au top avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet et Marilou Berry. Le divorce n’a jamais autant fait vendre qu’aujourd’hui ! A voir sur la longue durée si le film ne paye pas les pots cassés d’un bouche-à-oreilles assez peu prometteur…

En cinquième position, l’indéboulonnable La Belle et la Bête. Encore 256 000 entrées cette semaine, plus de trois millions de spectateurs hexagonales, 1,1 milliards de recettes mondiale. On comprend vraiment la volonté de Disney de poursuivre ses remakes live. Aladin dans un premier temps, Le Roi Lion ensuite (là on flippe parce qu’on s’attend à de la CGI, et qu’on ne voit pas ce que le remake pourra apporter de plus par rapport au chef d’œuvre de 1994, mais bon ce n’est que notre humble avis…).

Pour la suite du classement, peu ou pas de surprises. A bras ouverts s’approche doucement du million d’entrées en accumulant 136 000 spectateurs cette semaine. Le film ne réitérera pas le succès du précédent long de Philippe Chauveron (Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?) qui avait accueilli 13 millions de spectateurs à bras ouverts.

On notera la déception de Life - Origine inconnue, avec seulement 222 000 spectateurs pour sa première semaine d’exploitation. Le film, à l’affiche depuis plus d’un mois, n’a engrangé que 73 millions de recettes à travers le monde. Life avait pourtant tout pour être une réussite : un casting au top avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds et Rebecca Ferguson, de la science-fiction, des sensations fortes. La faute peut-être à une promotion légèrement foireuse qui n’a pas su vendre le film et l’estimer à sa juste valeur ?