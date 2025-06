Box-office France : Lilo & Stitch devient déjà le plus gros succès de 2025 et ce n’est que le début

Avant l’arrivée d’une sacrée concurrence, Lilo & Stitch fait le plein d’entrées en salles et s’octroie le trône du box-office français.

Depuis le début de l’année 2025, treize films ont dépassé le million d’entrées en France dont trois productions françaises : Un ours dans le jura (1,473 million de spectateurs), Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan (1,502 million) et surtout God Save the Tuche avec 2 992 984 spectateurs. Aux portes de la barre des 3 millions d’entrées, le cinquième volet de la saga des Tuche était le plus gros succès de l’année 2025 en France depuis mi-février, mais c’est désormais de l’histoire ancienne.

Après seulement trois semaines en salles, Lilo & Stitch version 2025 a déjà largement dépassé le film français. Lors de sa troisième semaine, en cumulant 887 503 spectateurs supplémentaires, le remake live de Disney cumule déjà plus de 3,5 millions d’entrées. Par conséquent, il devient le premier film de l’année à dépasser la barre symbolique des 3 millions en France. Et ce n’est sûrement que le début.

le carton disney

Le phénomène Lilo & Stitch devrait en effet perdurer un moment si l’on regarde les chiffres de plus près. Avec une moyenne de 1221 entrées par copie en troisième semaine, une baisse de fréquentation de seulement 34,2% par rapport à la semaine précédente et donc déjà 3,5 millions d’entrées en 21 jours, le film réalise des scores très impressionnants. À titre de comparaison, c’est bien supérieur à la plupart des remake live-action.

Récemment, Blanche-Neige a fini son exploitation à 1,2 million d’entrées, La Petite Sirène à 1,7 million et Cruella à 1,4 million. De leurs côtés, Dumbo et Aladdin ont totalisé environ 2,5 millions d’entrées quand Le livre de la jungle et La Belle et la Bête avaient dépassé les 3,7 millions et 3,5 millions respectivement en une dizaine de semaines. Autant dire que Lilo & Stitch n’en fera qu’une bouchée dans seulement six jours. Mais alors, jusqu’où ira le remake ?

Posé en salles

Eh bien, il devrait suivre les traces de Mufasa : Le Roi Lion. Sorti fin 2024, le film avait terminé son exploitation à hauteur de 5,2 millions d’entrées et cumulait, à quelques centaines de tickets près, le même score que Lilo & Stitch au bout de trois semaines. À ce rythme, Lilo & Stitch deviendrait le deuxième-troisième (en fonction de s’il dépasse ou non Mufasa) plus gros succès d’un remake live-action d’un classique Disney en France. En revanche, il ne devrait pas détrôner Le Roi Lion (2019) qui avait dépassé les 10 millions d’entrées en fin d’exploitation, affichait un score de 6,9 millions d’entrées en trois semaines et avait démarré à hauteur de 3,2 millions de spectateurs en une semaine, à l’époque.

Reste que Lilo & Stitch pourrait perdre quelques plumes avec l’arrivée en salles de Dragons. Pour l’instant, le remake live-action Dreamworks a enregistré 1031 entrées à Paris avant 14h pour son premier jour, là où Lilo & Stitch avait attiré 2202 spectateurs (soit plus du double). Rien de bien inquiétant a priori donc, même si Dragons pourra au moins s’appuyer sur une réception critique bien plus élogieuse.

En route vers un gros succès

l’impossible mission

Dans le reste du classement de la semaine, Mission : Impossible – The Final Reckoning engrange près de 400 000 entrées supplémentaires, portant son total à un peu plus de 1,8 million en trois semaines. C’est un score quasi-similaire au précédent volet de la franchise de Tom Cruise, bien qu’un peu inférieur. De quoi n’annoncer rien de très bon pour cet épisode final.

De son côté, Destination Finale : Bloodlines devient d’ores et déjà le quatrième plus gros succès de la franchise horrifique avec 853 000 tickets vendus en un mois. Mieux encore, il s’approche doucement du million d’entrées, ce qui signerait un retour très solide de l’univers.

Je viens pour faire les comptes

Parmi les nouveautés, Ballerina truste la troisième marche du podium avec 202 098 spectateurs. Le score peut paraître faible, mais il se place pile au milieu des démarrages de la franchise. Ainsi, le spin-off consacré à l’héroïne d’Ana de Armas fait un peu mieux que le démarrage de John Wick (185 000), un tout petit peu mieux que John Wick 2 (201 953, soit 145 entrées d’écart) et se place loin derrière les deux derniers volets John Wick : Parabellum (337 000) et John Wick : Chapitre 4 (411 000).

Lors des prochaines semaines, on surveillera en tout cas de près le démarrage de Dragons, pour voir s’il pourra embêter la progression folle de Lilo & Stitch, avant l’arrivée du nouveau film Pixar Elio dès le 18 juin.