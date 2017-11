Box-office France : Thor : Ragnarok passe le million, Epouse-Moi mon Pote cartonne, Au Revoir La-Haut résiste

Entre un dieu déchu, un faux mariage gay et une arnaque pendant l'entre deux guerres, c'est un box-office très hétérogène cette semaine !

Thor : Ragnarok est le nouveau roi du box-office. Avec 1 180 000 spectateurs pour sa première semaine à l’affiche, l’Asgardien réussit la meilleure entrée en matière de la trilogie. Non seulement le plus gros démarrage mais aussi le film plus jouissif de la saga selon la presse professionnelle qui loue ce changement de direction artistique en calquant l’ambiance fluo et fun décomplexée sur Les Gardiens de la Galaxie. Une bonne surprise au ton résolument pop et flashy grâce à la patte de son réalisateur Taika Waititi (voir notre critique).

Tessa "Valkyrie" Thompson et Chris "Thor" Hemsworth

La bande à Fifi est de retour avec la sortie de leur cuvée annuelle pour Epouse-moi mon pote. Comédie de vaudeville qui fait les joies du public à défaut d’enthousiasmer la presse, le film a accueilli 960 000 spectateurs pour sa première semaine à l’affiche. Réalisé par l’acolyte de toujours de Philippe Lacheau Tarek Boudali, le film était loin de faire l’unanimité à Ecran Large. (voir notre critique). Le long surfe sur le succès des précédentes réalisations de la bande à Lachau qui elles aussi avoisinaient le million lors de leur sortie.

Philippe Lachau et Tarek Boudali

La médaille de bronze revient au magnifique film d’ Albert Dupontel Au Revoir Là-Haut (voir notre critique). Une critique dithyrambique que ce soit de la profession ou du public, le bouillant cinéaste égale le score de son précédent bijou 9 mois ferme qui lui aussi avait réussi à réunir 550 000 curieux lors de sa première semaine d’exploitation. On l’espère tutoyer les sommets tant le bon cinéma français se fait de plus en rare et qu’il serait dommage de s’en priver.

Albert Dupontel

Baobab de ce classement, la dernière production d’Eric Toledano et d’Olivier Nakache Le Sens de la Fête réussit encore l’exploit de recueillir 415 000 âmes avec une légère baisse de fréquentation de seulement -18%. La comédie portée par un superbe casting mais surtout un Jean-Pierre Bacri au top de sa forme se paye même le luxe de franchir la barre des deux millions de spectateurs sur l’hexagone un mois après sa sortie.

Sur la cinquième marche, vacances scolaires obligent, on retrouve Opération Casse-Noisettes 2 qui jouit d’un joli démarrage avec 390 000 spectateurs là où le premier en comptait 100 000 de moins.

Pour le reste du classement, on notera la déception du pourtant excellent Logan Lucky qui ne compte que 85 000 entrées pour son arrivée au box-office. Avec plus de 40 millions de recettes à l’international, soit l’équivalent de son budget, le surdoué du 7e art Steven Soderbergh n’est pas prêt de retrouver le succès sur le sol français.

Detroit, le dernier film de la trop sous-estimée Kathryn Bigelow, passe le cap des 250 000 spectateurs avec encore 55 000 curieux cette semaine tandis qu’à l’international le film n’engrange que 17 petits millions de dollars.

Will Poulter avec Kathryn Bigelow Sur Detroit