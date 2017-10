Box-office France : Le Sens de la Fête en leader, Kingsman : Le Cercle d'Or résiste, Knock se rate

C'est un box-office très made in france cette semaine, heureusement que les réalisateurs Nakache-Toledano relèvent un peu le niveau du cinéma hexagonale...

Le monstre à deux têtes d'Intouchables cartonne toujours aussi bien auprès de la presse et du public. Porté par un bouche-à-oreilles plus qu’élogieux, Le Sens de la fête du duo Olivier Nakache-Eric Toledano fait mouche en cumulant encore 500 000 entrées cette semaine, se payant même le luxe de voir sa fréquentation augmenter de 17%. Le film devrait prochainement passer la barre symbolique des deux millions de curieux. C'est sans surprise encore loin des 19,4 millions d'Intouchables en 2011, mais dans la lignée de Samba qui a cumulé plus de 3 millions d'entrées en 2014.

A la deuxième marche, les super-agents de Kingsman : Le Cercle d'or de Matthew Vaughn tutoient le haut du classement avec encore 494 000 nouveaux amateurs de sensations fortes. Battant le record du premier opus, le film a déjà accueilli plus d’un million de spectateurs sur l’hexagone. Il faut dire que le film ne manque pas d’atouts. A l’international (voir notre critique), le constat est similaire et le film en est déjà à 350 millions de billets verts engrangés, là où le premier avait terminé à 414 millions.

La médaille de bronze revient cette semaine à L’Ecole Buissonnière avec 396 000 spectateurs, s’octroyant par la même occasion une croissance de 13% par rapport à la semaine dernière. Le film, malgré une critique plutôt tiède avec la nouvelle cuvée de Nicolas Vanier, se permet néanmoins de gagner les faveurs d’un public toujours très friand de bons sentiments humanistes.

Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, malgré la qualité plus que médiocre de cette diarrhée filmique (voir notre critique), accueille près de 350 000 spectateurs pour sa première semaine d’exploitation. Tandis que la critique ne s'est pas gênée pour allumer le film comme il faut, le public n’est pas en reste non plus et descend le film dans la joie et l’allégresse. Comme quoi le spectateur aime peut-être souffrir parfois…

Le but évident des producteurs : surfer sur le succès des Nouvelles aventures d'Aladin qui a attiré 4,4 millions de spectateurs en 2015. La Cendrillon de Marilou Berry devrait en tout cas dépasser sans problème les 525 000 entrées de Robin des bois, la véritable histoire en 2015.

La cinquième place est octroyée au décevant Knock, feel-good raté que le sourire XXL de l’omniprésent Omar Sy n’aura pas suffi à sauver d'un accueil glacial de la critique et public (voir notre critique). Avec 280 000 spectateurs pour ouvrir les hostilités, on a connu l’acteur en meilleure forme. Pas sûr que le bouche-à-oreille peu enthousiaste ne relève le niveau sur les prochaines semaines.

Pour la suite du classement, on notera que Blade Runner 2049 vient de passer le cap du million sur l’hexagone tandis qu’aux quatre coins du monde, le film de Denis Villeneuve atteint difficilement les 200 millions de billets verts au box-office. Une déception tant le film, s’il est loin d’être exempt de défauts, mériterait davantage de reconnaissance.

Ça atteint aussi les deux millions d’entrées en France, tandis qu’il n’en finit plus de tout rafler à l’international où il culmine à plus de 650 millions de dollars. de recettes.