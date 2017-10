Box-office France : Le Sens de la Fête prend la tête, Blade Runner 2049 déçoit, Ça l'épouvantail du classement

De la comédie, de la SF, de l'horreur, et un superhéros en slip pour un box-office on ne peut plus hétérogène cette semaine.

Décidément, Eric Toledano et Olivier Nakache semblent être abonnés aux succès. Sept ans après les 19 millions de spectateurs d'Intouchables et les trois de Samba, leur nouvelle réalisation squatte déjà le top des charts. Avec 809 000 spectateurs pour sa première semaine d’exploitation, Le Sens de la fête prouve que le monstre à deux têtes est toujours autant apprécié de la presse que du public. Comédie grinçante avec l’éternel misanthrope et irascible Jean-Pierre Bacri, le film réussit à obtenir l'adhésion du public et de la critique.

Gilles Lellouche

Autre nouvel arrivant cette semaine, le philosophico-SF Blade Runner 2049. 545 000 curieux pour le premier blockbuster du canadien Denis Villeneuve, on est loin du carton espéré. L’équation était pourtant risquée sur le papier : 200 millions de billets verts de budget, un film de presque trois heures, des têtes d’affiches pas si têtes d’affiches que ça, la suite d’une œuvre, aussi culte soit-elle, qui date de 35 ans… Une déception tant le film, s’il n’est pas parfait, est visuellement à couper le souffle, mais souffre du syndrome de la belle coquille vide (voir notre critique). Le constat est similaire à l’international où le film, après un premier week-end décevant, ne cumule que 90 millions de dollars de recettes totales.

Villeneuve avec Ryan Gosling et Harrison Ford

A la médaille de bronze, le terrifiant Pennywise n’en finit plus de hanter le classement. Trois semaines après sa sortie sur l’hexagone, Ça tutoie les deux millions de spectateurs en accueillant encore 319 000 âmes perdues dans les salles obscures. Si le film est d’une redoutable efficacité, mais qu’on est quand même loin du chef d’œuvre, rarement le matraquage d’une hype n’aura autant porté ses fruits. Plus de 600 millions de dollars de recettes pour un budget de 35, à l’instar des Annabelle : La Création du Mal et autres possessions maléfiques en tout genre, jamais l’horreur n’a été aussi rentable. Preuve s’il en est, il n’y a qu’à regarder le journal de 20h.

Seven Sisters, éternel épouvantail de ce classement, touche encore 123 000 spectateurs cette semaine pour un total de 1,7 million sur l’hexagone. Une sympathique oeuvre SF qu’on n’attendait pas si haut après les Dead Snow et Hansel et Gretel de Tommy Wirkola. Six semaines après sa sortie française, le film jouit d’une longévité exemplaire.

Dernier du top 5, Captain Underpants qui vient de sortir chez nous, après avoir jouit d’un relatif succès outre-Atlantique puisqu’il avait engrangé 113 millions de dollars lors de sa sortie il y a quatre mois, accueille 104 000 spectateurs cette semaine.