Box-office France : Ça écrase tout, Le Petit Spirou crée la surprise, Seven Sisters en baobab du classement

Un clown, un groom et des septuplés font la razzia de spectateurs pour une programmation assez pauvre cette semaine.

Ça reste au sommet. Pennywise ne fait pas de quartier à la concurrence en se nourrissant encore de 581 000 âmes perdues dans les salles obscures pour un total qui tutoie les 1,5 millions sur l’hexagone. Si on s’attendait à ce que le film de Andrés Muschietti squatte le haut du classement, le voir autant dominer le box-office relève de l’insolence. Histoire de minimiser son carton, la programmation est loin d’être très alléchante et on peut expliquer ce succès par la combinaison d’une promotion inventive et surtout envahissante, combinée à la faiblesse de l’offre cinématographique. Ceci dit, le film carbure aussi à l’international avec déjà 558 millions de billets verts engrangés au bout d’un mois d’exploitation. Un rouleau compresseur porté par une hype que l'on trouve légèrement surestimée mais comportant néanmoins son lot de trouvailles rendant hommage au chef d'oeuvre du maître de l'horreur.

En attendant le retour de la créature prévue pour le 6 septembre 2019...

A la deuxième place on retrouve le groom le plus connu de la bande dessinée avec Le Petit Spirou. 225 000 spectateurs pour sa première semaine d’exploitation, la comédie populaire qui comporte quelques bonnes surprises mais hélas non abouties, jouit donc d’un joli démarrage dans l’ombre de Pennywise.

La médaille de bronze revient cette semaine au Seven Sisters de Tommy Wirkola qui vient de dépasser les 1,5 millions de curieux avec encore 209 000 nouveaux spectateurs. Le film profite même d’une augmentation de fréquentation de 22%, suite à la pauvreté de la programmation de cette semaine. Un joli succès pour un sympathique film, plein de bonnes idées mais plombé par une trop grosse ambition pour une production de ce genre.

Sur la quatrième marche, le film avec Guillaume Canet Mon garçon accueille encore 141 000 spectateurs pour sa deuxième semaine à l’affiche pour un total de 291 000 spectateurs en France.

Dernier du top 5, l’éternelle action star Tom Cruise qui engrange encore 138 000 spectateurs pour un total d’un demi-million de curieux sur les terres de Macron. A l’international, le film en est déjà à 85 millions de George Washington. Le réalisateur de Edge of Tomorrow Doug Liman signe ici un film efficace mais bien trop prévisible qui est loin de rendre hommage à l’incroyable histoire de son anti-héros. Barry Seal : American Traffic confirme un nouvelle fois que Tommy s'exporte mieux que quiconque puisque le film en est déjà à 65 millions à l'international contre seulement 20 sur ses terres. Nul n'est prophète en son pays parait-il...

Niveau déception, on notera Le Redoutable qui passe difficilement les 100 000 spectateurs sur l’hexagone. Une gâchis tant la comédie de Michel Hazanavicius est un bijou de drôlerie iconoclaste.

Good Time des frères Safdie ne totalise que 95 000 spectateurs pour un score qui est loin de révéler toute l’inventivité des ultra-doués cinéastes.