Box-office France : Ça est seul au monde mais rate le million

Démarrage en trombe pour le film d'horreur Ça ! Seven Sisters s'accroche et Faute d'amour commence magnifiquement.

Le film d’horreur américain était attendu dans le monde entier. Après cette première semaine, nul doute qu’il était également très attendu dans l’Hexagone. Avec 908 589 spectateurs, Ça prend largement la tête du box-office français et devient d’ores et déjà un des plus gros succès horrifique en France en première semaine.

Avec son faible nombre de copies (354), le film d’Andrés Muschietti réalise une performance incroyable : 2567 spectateurs en moyenne par copie. Seul Fast & Furious 8 a fait mieux cette année (2610). Le huitième volet a terminé sa carrière à 3,8 millions d’entrées. L’adaptation du roman de Stephen King devrait cependant attirer moins de monde ces prochaines semaines. Une fin d’exploitation aux alentours des 2,5 millions de spectateurs serait une magnifique opération.

Très loin derrière en deuxième position, on retrouve Seven Sisters pour sa quatrième semaine en salles. Le film de science-fiction se maintient très bien avec une baisse de seulement 32% de son audience et 171 234 nouveaux tickets vendus. Porté par Noomi Rapace, le film en cumule 1 356 119 de spectateurs.

En revanche, mauvais démarrage pour Mon garçon de Christian Carion. Le thriller français avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent n’a attiré que 150 000 curieux.

Tom Cruise connait quelques problèmes avec la production de Barry Seal : American Traffic et le film ne se porte pas bien mieux dans les salles pour sa deuxième semaine : moins 49% d’audience, seulement 138 000 tickets vendus et une petite moyenne de 378 spectateurs par copie.

Enfin, pour compléter ce top 5 : L'un dans l'autre. La comédie française absurde où Louise Bourgoin se retrouve dans le corps de Stéphane de Groodt et inversement dépasse de justesse les 100 000 tickets vendus. Un signe que le public français en a un peu marre de ce genre d'histoire vue et revue ?

Parmi les autres nouveautés de la semaine, American Assassin ne brille pas non plus mais réussit à atteindre les 104 000 spectateurs. Belle performance en revanche pour le sublime Faute d’amour d’Andrei Zviaguintsev. Le dernier prix du jury cannois a attiré 68 330 curieux et réalise la meilleure moyenne par copie de la semaine (derrière Ça) : 657 spectateurs en moyenne.

Dans le reste du classement, mother! perd 59% de son audience et devra s’accrocher pour atteindre les 350 000 spectateurs en fin de carrière. Mais malgré tout, il devient le troisième plus gros succès de Darren Aronofsky en France derrière Black Swan et Noé.