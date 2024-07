Brad Pitt pilote de Formule 1 dans le premier teaser de F1, par le réalisateur de Top Gun 2

Brad Pitt est pilote de Formule 1 dans le film F1, réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick, Tron : L’héritage). Le premier teaser est là.

La carrière du réalisateur de Joseph Kosinski est certainement l’une des plus intéressantes à Hollywood depuis ses débuts il y a une dizaine d’années. A la tête de la superproduction Tron : L’héritage pour son premier film, il a enchaîné avec le blockbuster de science-fiction Oblivion, porté par Tom Cruise.

Et si Line of Fire (sorti en 2017 directement en VOD en France) et Spiderhead (sorti en 2022 sur Netflix) sont passés relativement inaperçus, personne n’a pu éviter Top Gun : Maverick, immense succès au cinéma en 2022.

Le premier film de Joseph Kosinski post-milliard de Top Gun 2 au box-office est donc attendu, d’autant que c’est encore une fois une très grosse production : un film de formule 1 avec Brad Pitt, et la rumeur d’un budget ahurissant de 300 millions (absolument pas confirmé).

Le premier teaser du sobrement intitulé F1 est arrivé, et ça devrait plaire aux fans de Top Gun.

BRAD PITT FAIT LA COURSE

F1 raconte l’histoire de Sonny Hayes (Brad Pitt), un pilote de Formule 1 qui a stoppé sa carrière et quasiment disparu après un terrible accident dans les années 90. Des années plus tard, il est rappelé par un vieil ami qui possède une équipe très mal classée. Il veut l’engager comme coach pour un jeune pilote doté d’un potentiel extraordinaire.

C’est Damson Idris (vu dans la série Snowfall) qui donnera la réplique à Brad Pitt. Également au casting : Javier Bardem, Kerry Condon, et Tobias Menzies.

F1

L’histoire semble extrêmement simple, et rappelle d’ailleurs Le Stratège, où Brad Pitt jouait déjà un coach. C’est sûrement pour cette raison que le teaser mise tout sur la vitesse et les bolides, avec peu de dialogues et beaucoup de bruits, ainsi que la musique We Will Rock You de Queen.

Difficile de ne pas penser à la mise en scène de Top Gun : Maverick et la caméra embarquée de Joseph Kosinski, avec les F1 à la place des cockpits d’avions. Brad Pitt avait expliqué à Sky Sports en 2023 :

Ce qui est fantastique, c’est qu’il y a des caméras accrochées partout sur les voitures. Vous n’avez jamais la vitesse comme ça.

Top Gun 2

LA FORMULE DU SUCCÈS

F1 a été écrit par Ehren Kruger (notamment co-scénariste de Top Gun : Maverick), et le projet excite tout Hollywood depuis plusieurs années.

Fin 2021, le package (Joseph Kosinski à la réalisation, Jerry Bruckheimer à la production et Brad Pitt dans le premier rôle) a attiré l’attention de tous les studios. Disney, Paramount, Amazon, Sony, Universal, Netflix et Apple se sont apparemment battus pour mettre la main dessus. En juin 2022, c’est Apple qui l’a remporté, pour la somme de 130-140 millions selon Deadline. En 2024, le studio Warner Bros. est entré dans la danse, ayant acquis les droits de distribution à travers le monde.

Le Stratège de F1

Selon Puck, F1 aurait coûté 300 millions. Rien d’officiel à ce niveau, mais selon Variety, Brad Pitt aurait touché 30 millions (Leonardo DiCaprio avait touché le même cachet pour Killers of the Flower Moon, un autre gros film Apple).

F1 sortira au cinéma en France le 25 juin 2025. Ce sera un mois chargé puisqu’il y a déjà Ballerina (le spin-off de John Wick), 28 Years Later (la suite de 28 jours et 28 semaines plus tard), ou encore How to Train Your Dragon (remake en prises de vue réelles de Dragons).