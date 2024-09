Babygirl : les premiers avis sur le thriller érotique avec Nicole Kidman sont tombés

Les premiers avis sur Babygirl, thriller érotique mené par Nicole Kidman et Harris Dickinson, sont enfin disponibles.

Alors que le Festival de Cannes 2024 nous a enchantés au printemps dernier, c’est au tour de la Mostra de Venise de battre son plein en cette fin d’été. La compétition pour le Lion d’or est pleine de promesses vu les cinéastes présents (Luca Guadagnino, Brady Corbet, Pedro Almodovar, Justin Kurzel, Athina Rachel Tsangari…) et difficile de faire des pronostics sur le futur vainqueur du graal vénitien.

Et à ce petit jeu, les premières critiques des festivaliers permettent souvent d’identifier les films qui feront figure de favoris au palmarès. Par exemple, les premiers avis sur Maria de Pablo Larrain semblent déjà placer Angelina Jolie en bonne position pour un prix d’interprétation féminine. Cette fois, c’est sur le thriller érotique Babygirl de Halina Reijn, où Nicole Kidman tient le rôle principal, que la critique s’est épanchée. Revue de presse.

Après le slasher Bodies, Bodies, Bodies, changement de registre

MY BABYGIRL

« Tous les yeux sont rivés sur Nicole Kidman, littéralement, la caméra s’attardant sur son visage et son plaisir, alors qu’elle livre l’une des performances les plus authentiques et cru de sa carrière. » Ema Sasic – The Next Best Picture

« Babygirl est l’un des rares drames pour adultes qui comprend que des personnages compliqués peuvent être désirable, même si leur comportement est parfois résolument antipathique. Il aborde la dynamique du pouvoir et du genre tout en évitant le buzz facile post-#metoo. En tout cas, il va donner lieu à des discussions très intéressantes après la projection. » Alonso Duradle – The Film Verdict

« Ce va-et-vient [des personnages] entre assurance et doute permet à Babygirl d’offrir un regard rafraîchissant sur le BDSM et les questions du consentement et du désir. Reijn n’a pas peur de voir ses personnages jouer toutes les oscillations qui accompagnent la négociation des limites de chacun, renforçant ainsi le plaisir qui vient d’une bonne communication. Que la réalisatrice néerlandaise parvienne à le faire tout en créant certaines des scènes de sexe les plus torrides d’un film de ce calibre depuis des années sans jamais laisser tomber sa satire de l’ère du politiquement correct relève presque de l’impossible. » Rafaela Sales Roses – The Playlist

Un jeu de séduction qui passionne

« Babygirl prend quelques virages inattendus, mais ce n’est pas uniquement parce que le film souhaite alimenter le moteur de son thriller. C’est plutôt pour capturer quelque chose d’authentique sur l’expérience érotique des femmes en âge d‘avoir le contrôle. » Owen Gleiberman – Variety

« Sans Nicole Kidman dans un numéro intrépide et Harris Dickinson pour la pousser dans ses retranchements, Babygirl ne fonctionnerait pas de manière aussi éclatante. C’est une œuvre sexy, sombre et audacieuse. Ne passez pas à côté. » Ryan Lattanzio – IndieWire

« Vraiment, tout est fascinant à regarder dans Babygirl. La réalisation du film est tellement limpide, et même si les touches plus réfléchies de Reijn m’ont fait ruminer, ce qu’elles ont en commun pourrait bien être ce diabolique sens de l’humour. J’ai souvent ri et le public avec qui je l’ai vu aussi – parfois avec les personnages, parfois contre eux, mais toujours avec le film. C’est comme si on nous rappelait que, aussi sérieux soient les thèmes abordés, c’est censé être fun. Et c’est le cas. Mais soyez prêt à y trouver bien plus encore. » Alexander Harrison – Screenrant

Antonio Banderas, a priori pas suffisant pour le personnage de Nicole Kidman

« Babygirl de Halina Reijn tente de créer un portrait provocateur du pouvoir. Il finit justement par devenir nocif. » Martin Tsai – Collider

« Ce qui est clair et limpide dans le film, c’est voir que Kidman s’aventure encore une fois dans une nouvelle voie, jetant sa conscience de soi par la fenêtre (ou, peut-être, la mettant simplement de côté pendant un moment) pour aider Reijn à concrétiser son étrange vision. » Richard Lawson – Vanity Fair

« Ce qui rend Babygirl aussi divertissant n’est pas uniquement causé par la capacité des acteurs à relever tous les défis délicats auxquels ils font face, mais aussi parce que le scénario se refuse à des jugements et codes moraux rigides. » David Rooney – The Hollywood Reporter

Ça va être torride

Après avoir marqué les esprits avec son slasher Bodies, Bodies, Bodies, Halina Reijn semble frapper un peu plus fort avec son troisième film Babygirl. Avec une moyenne impressionnante de 82/100 sur Metacritic, le film a clairement conquis la presse présente sur le Lido (à quelques exceptions près), la plupart saluant sa manière de filmer la sexualité, la densité insoupçonnée de ses thématiques et la performance de Nicole Kidman. Autant dire qu’il fait désormais clairement parti des favoris pour le palmarès du 7 septembre prochain.

Pour rappel, le film suit une femme mariée, mère de famille et PDG d’une entreprise prospère qui commence une relation avec un stagiaire beaucoup plus jeune qu’elle. Distribué par A24 aux États-Unis, le film devrait y sortir le 25 décembre 2024. En France, Babygirl n’a ni distributeur ni date de sortie pour le moment.