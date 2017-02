Black Mirror saison 4 : premiers détails sur les prochains épisodes, dont celui réalisé par Jodie Foster

Charlie Brooker offre quelques informations sur la prochaine saison de Black Mirror.

Le passage de Black Mirror sur Netflix pour sa troisième saison a été glorieux : l'anthologie de science-fiction britannique a offert certains de ses meilleurs épisodes avec San Junipero et Nosedive, ainsi que de délicieux morceaux comme Playtest ou Hated in the Nation. La série créée par Charlie Brooker, née en 2011, est ainsi définitivement devenue un rendez-vous incontournable.

D'où une saison 4 très attendue. Brooker a livré quelques premières informations au Telegraph :

"Je dois être prudent avec ce que je dis. Mais un des épisodes se tourne en Islande, ce qui n'a pas encore été annoncé. (...) Celui qu'on va tourner après est un thriller criminel. Et on en fait un centré sur des relations. Les cinquième et sixième épisodes sont encore à déterminer."

"Quand on a fait les saisons précédentes,on s'est rendus comptes après coup que les deux premières étaient dans des genres un peu différents, et on a clairement approché la première saison sur Netflix de cette manière. On continue avec la saison 4, donc on aura de vraies différentes au niveau du ton et de l'allure."

Charlie Brooker parle ainsi d'une tonalité comique très présente dans un prochain épisode, qui sera visiblement plus drôle encore que Nosedive, où Bryce Dallas Howard craquait complètement :

"On a un épisode excessivement comique, plus que tout ce qu'on a fait jusque là. Il y a des éléments comiques traditionnels, mais aussi des choses très déplaisantes qui se passent. Je n'ai même pas encore vu un premier montage".

Le showrunner évoque également l'épisode réalisé par Jodie Foster, qui avait déjà filmé des épisodes de House of Cards et Orange is the New Black, également produits par Netflix :

"Jodie Foster en a fait un, et il a plus le ton d'un film indépendant, d'un drame indé. Il y a une relation mère-fille dans l'histoire."

"Netflix est entré en contact avec elle. Ils lui ont parlé et envoyé le scénario, et en l'espace d'une semaine on en parlait sur Skype. C'était un peu bizarre, de parler sur Skype avec Jodie Foster - mais j'ai bien géré pour cacher ma grande joie de skyper avec Jodie Foster."

Enfin, Charlie Brooker revient sur le fabuleux San Junipero, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs épisodes de la série et l'une des plus belles choses offertes par la télévision l'année dernière :

"C'est le premier épisode que j'ai écrit pour la saison Netflix, et j'ai consciemment essayé de faire le ménage sur ce qu'était Black Mirror. Ça commence en Californie parce que je me suis dit, 'Ça va énerver tous ceux qui râlent qu'on fasse maintenant ça pour les Américains, qui pensent que la série va être américaine'. Et aussi parce que ça avait du sens avec le climat année 80."

"J'étais inquiet parce que je n'avais jamais vraiment écrit de romance. (...) J'écrivais aussi sur deux femmes qui s'aiment, et ça m'inquiétais parce que... je n'en suis pas une. Donc je me suis dit que ça devait être le plus universel possible"

"Quand on l'a montré à Toronto et Londres, la réaction n'a pas été celle que j'attendais. C'était un peu silencieux, et j'étais inquiet. A Toronto on l'a montré après Nosedive, et parce qu'il est drôle, la réaction était audible. A Londres, c'était après Shut Up and Dance, et comme c'est un épisode très tendu, tout le monde en parlait après. Je me suis dit, "Ok, peut-être que les gens ne comprennent pas San Junipero'. Ça a donc été extrêmement gratifiant quand les gens l'ont trouvé sur Netflix. C'était immédiatement clair que ce public avait une vraie connexion avec."

Pas encore de date de diffusion pour la saison 4, mais la troisième et les autres restent à voir et revoir pour patienter.