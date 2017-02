Castle Rock, la série de Stephen King et J.J. Abrams aura droit à 10 épisodes

Les fans de série télé doivent être aux anges actuellement puisqu'avec l'émergence des nouveaux supports de diffusion c'est un peu Noël tous les jours en ce moment. Et nous n'avons encore rien vu apparemment.

On ne dira jamais assez tout le bien que l'on pense de Netflix qui a su insuffler un nouveau courant d'air au petit monde sclérosé de la série télé. Comme c'est dans l'adversité que chacun se révèle, tous les diffuseurs se battent donc à coups de projets ambitieux pour s'attirer les faveurs du public qui, quoi qu'il arrive, sera le grand gagnant de la baston.

Ce week-end, nous avions découvert ébahis le teaser de Castle Rock, la mystérieuse série créée par J.J. Abrams et Stephen King à destination de la plate-forme Hulu. Un projet intrigant et ambitieux qui nous plongeait dans une grande interrogation quant à sa nature, son histoire et son format. Nous apprenons aujourd'hui via le site Deadline, qu'Hulu vient de commander 10 épisodes pour une première saison et que la production effective de la série devrait commencer dans le courant de l'année. Ce qui nous laisse encore largement le temps avant de la découvrir.

En parallèle, son concept se clarifie quelque peu puisqu'au final, Castle Rock devrait être, comme annoncé dans son teaser, une série se basant sur le multivers de Stephen King avec comme point central la ville du Maine, Castle Rock, où pas mal de ses histoires se déroulent. Nous devrions donc revoir ses titres les plus emblématiques mis en corrélation les uns avec les autres au sein d'un même monde, ce qui s'annonce bien méta et diablement excitant.

Et s'il y en a un qui mérite un univers étendu au cinéma ou à la télévision, c'est bien Stephen King. On en trépigne d'impatience.