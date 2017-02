Stephen King et J.J. Abrams s'associent pour créer la série Castle Rock

Cela fait plus de 40 ans que Stephen King est le maitre de l'horreur littéraire et quasiment tous ses écrits ont été adaptés au cinéma ou à la télévision. Il ne lui manquait donc plus qu'une grosse anthologie.

L'émergence des nouveaux supports de diffusion comme Netflix, Amazon ou Hulu, donne lieu à une véritable guerre créative dont nous serons les grands gagnants. En effet, pour nous attirer dans leurs filets, les producteurs multiplient les projets ambitieux et inattendus, à même de nous scotcher devant notre écran. Et c'est tant mieux, ça change.

Si Stranger Things a tout défoncé et semble avoir installé un nouveau standard, sa place n'est pas assurée pour autant. En effet, alors que la série prépare actuellement sa saison 2, J.J. Abrams et Stephen King viennent de frapper un grand coup en annonçant Castle Rock, une série entièrement dédiée aux récits du maître, un univers étendu ambitieux prenant pour base la célèbre ville du Maine qu'il a créé.

Pour le moment, nous sommes dans le flou le plus total, nous ne disposons que d'un intrigant teaser qui nous laisse penser qu'il s'agira bel et bien d'une anthologie refaisant ses meilleurs titres avec comme point d'ancrage Castle Rock. La vidéo nous propose en effet une ribambelle de titres bien connus comme Salem's Lot, Cujo, Ca, Les Evadés ou encore The Shining. Toutes ces histoires ne se déroulent pas nécessairement à Castle Rock même ou dans ses alentours, ce qui laisse encore plus planer le doute sur la nature exacte de la série, que l'on associera pour le moment à un ambitieux univers étendu.

Cela dit, si on se réfère à un récent communiqué du Hollywood Reporter, Castle Rock pourrait effectivement être une anthologie qui regrouperait tous les personnages des romans cités dans la petite ville du Maine chère à King. Après, s'agira-t-il d'une nouvelle adaptation des romans ou alors d'une histoire totalement originale, le mystère reste entier. La série sera diffusée sur la plate-forme Hulu et, quitte à rester dans le brouillard, aucune date de diffusion n'est pour le moment annoncée. En tout cas, ça donne très envie.