American Horror Story : Donald Trump dans la saison 7 ?

Vous aimez American Horror Story ? Vous aimez Donald Trump ? Alors ce qui va suivre devrait vous plaire.

Avec sa série American Horror Story, Ryan Murphy s’est fait un malin plaisir d’ausculter non seulement le pouls du genre dans le cinéma américain, mais aussi les grandes angoisses de ses contemporains.

Si le résultat a souvent été inégal (on attend toujours que le show retrouve la folie de la saison 2) et que cela fait un moment que la série ne nous a rien proposé de très excitant – voir la catastrophique dernière saison, Murphy a une idée qui pourrait bien réveiller American Horro Story. C’est ce qu’il a expliqué sur le plateau d’Andy Cohen.

« Et bien, je n’ai pas encore de titre, mais on débutera le tournage de cette saison en juin et elle traitera de l’élection présidentielle que nous venons de traverser. Du coup, je pense que ça intéressera pas mal de monde. »

Et quant à savoir si l’actuel président américain, Donald Trump serait l’un des personnages, le producteur et scénariste répond d’un sibyllin « Humm… Peut-être ». Quoi qu’il en soit, voilà un choix plutôt stimulant, qui autorise un grand nombre d’outrances et confirme qu’au moins la présidence Trump devrait faire un formidable matériau brut pour nombre de fictions.