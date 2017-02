Love saison 2 : bande-annonce de la meilleure chose qu'a fait Judd Apatow depuis longtemps

La saison 2 de Love, la série Netflix avec Paul Rust et Gillian Jacobs, arrive en mars.

Judd Apatow a certes ses fans, portés par des comédies comme En cloque : mode d'emploi et 40 ans, toujours puceau devenues cultes. Mais il a aussi ses détracteurs, qui défendent l'idée que Funny People n'est pas son meilleur film, au contraire. 40 ans : mode d'emploi et Crazy Amy, qui lui a permis de remonter en flèche au box-office, n'ont pas arrangé l'affaire.

Il faudra néanmoins garder en tête Love, sa série télévisée diffusée sur Netflix en février 2016 et l'une des belles surprises de l'année. Cette variation a priori ordinaire sur la comédie romantique, passée inaperçue, était tout ce que Judd Apatow est censé être : drôle, décalée, irrésistible, attendrissante, avec un soupçon de mélancolie et d'amertume. D'où une saison 2 particulièrement attendue, qui se dévoile dans une première bande-annonce.

Les premières images de la saison 2 sont à l'image du pitch : sympathiques mais classiques. Ce qui était également le cas de la première très belle saison, qui rappelait que Judd Apatow avait commencé sur la série culte Freaks & Geeks de Paul Feig.

Créée par Judd Apatow, Lesley Arfin et Paul Rust, qui en interprète l'un des rôles principaux, Love tourne autour de la rencontre ridicule entre un nerd idéaliste et une fille paumée et impulsive. Il vient de quitter sa petite amie parce qu'elle l'a trompé, elle est alcoolique, nymphomane et totalement incorrecte. Ils vont maintenant tenter d'assumer leur étrange attirance l'un pour l'autre, et devenir cette horreur nommée couple.

Au-delà de l'écriture très drôle et très touchante, Love est illuminé par Gillian Jacobs, révélée dans la série Community et renversante dans le rôle de Mickey. Elle seule est une raison suffisante pour regarder Love, et noter la date de diffusion de la saison 2 : le 10 mars, sur Netflix.