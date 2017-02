Stranger Things pourrait ne pas durer très longtemps

Alors qu'on n'arrête pas de recevoir de nouvelles images de la saison 2 de Stranger Things, il fallait bien qu'à un moment ou un autre il y ait une mauvaise nouvelle. Encore que, si ça se trouve c'est exactement ce qu'il fallait faire.

Lorsqu'une série télé fonctionne, et surtout lorsqu'elle cartonne, les chaines ont tendance à rallonger la sauce jusqu'à l'indigestion, avec la plupart du temps le risque d'en essouffler le concept initial. Rares sont en effet les excellentes séries dépassant leur durée prévue au départ qui s'en sortent avec les honneurs. Prenez How I Met Your Mother par exemple : après un démarrage sur les chapeaux de roue, la série aurait dû s'arrêter aux alentours de sa saison 4, et elle aurait été parfaite. Mais non, la chaine a doublé sa durée, entrainant le show dans une longue et pathétique descente.

Dans le cas de Stranger Things, c'est un peu différent. Déjà parce que Netflix semble appliquer la politique HBO où le showrunner est totalement maître de son oeuvre, mais aussi parce qu'il est évident depuis le début que la série ne supportera pas 15 saisons ou une saga fleuve à la Walking Dead.

Cela dit, si l'annonce d'une saison 2 n'avait surpris personne mis à part les créateurs, les frères Duffer, il n'a jamais été révélé de combien de saisons pourrait se constituer le show. Et ça tombe bien puisque c'est exactement de quoi nous allons parler aujourd'hui. Les frères Duffer, lors d'un entretien accordé à Entertainment Weekly, ont quelque peu dévoilé leurs cartes en admettant que la série ne devrait pas dépasser les saisons 4 ou 5, même s'ils se réservaient le droit de revenir sur leur décision :

"Tout change à mesure que nous avançons, donc nous verrons bien. Nous voulons cependant avoir une fin bien définie. Nous ne voulons pas être une de ces séries qui ne sait pas quand s'arrêter et se perd en chemin parce qu'elle n'a plus d'intérêt. Nous voulons nous arrêter quand nous sommes encore au sommet."

Et c'est évidemment une très sage décision. Même si l'annonce d'une fin programmée pour Stranger Things nous rend un peu triste, il convient de saluer la clairvoyance et l'honnêteté artistique des showrunners de ne pas vouloir presser le fruit jusqu'aux pépins. Il vaut mieux partir avec les honneurs que de lentement disparaitre. Quoi qu'il en soit, nous avons encore le temps puisque la seconde saison ne commencera pas avant Halloween prochain.