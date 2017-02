Encore plus de nouvelles images de la saison 2 de Stranger Things

Bon bah voilà, on peut dire que la promotion de la saison 2 de Stranger Things est officiellement lancée et, comme d'habitude, nous avons ce curieux mélange de crainte et d'excitation qui nous saisit. Parce qu'on a envie d'en voir plus mais qu'on a peur d'être déçus.

Après, on ne voit pas comment ce serait possible que la série nous déçoive surtout après une première saison aussi maitrisée, même si non exempte de défauts évidemment. Mais le plus important est là, les Duffer Brothers ont créé une formule spécifique et apparemment elle fonctionne. Ils n'ont donc plus qu'à la saupoudrer de quelques nouveaux ingrédients avec parcimonie, juste ce qu'il faut pour en relever un peu le goût. Comme on a déjà eu droit au teasing du Superbowl et qu'en plus le synopsis de la saison a été dévoilé il y a peu, on s'attendait à des nouvelles de la série sous peu.

Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, alors que le site The Telegraph vient de publier quatre nouvelles images de Stranger Things - Saison 2. Evidemment, il ne faut pas s'attendre à y découvrir des éléments majeurs ou des enjeux importants de l'intrigue, c'est surtout l'occasion de renouer avec quelques connaissances et de constater que rien n'a vraiment changé à Hawkins depuis la dernière fois. Même si, à voir leurs visages concernés, on se doute bien qu'il se passe quelques trucs bien tendus.

Ce qui questionne le plus à travers ces photos, c'est bien entendu le traitement qui sera appliqué au personnage de Will, d'autant que le dernier plan de la saison 1 nous montrait qu'il n'était pas revenu pareil de son séjour dans le Monde Inversé. Sera-t-il à nouveau un des enjeux majeurs de la saison ou juste son élément déclencheur ?

Il faudra patienter jusqu'à Halloween prochain pour le savoir et, d'ici-là, acceptons de jouer le jeu du teasing, parce que cela fait aussi partie du plaisir. Surtout pour une série comme Stranger Things.