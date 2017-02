Walking Dead saison 7B : le showrunner promet une "rébellion joyeuse"

La deuxième partie de la saison 7 de Walking Dead va reprendre de manière imminente. Et d’après son showrunner, les nouveaux épisodes seront super sympas.

On se dit que des fois, les gens prennent de la drogue. Ou vraiment beaucoup de sucre glace rehaussé de poudre de perlinpimpin. Parce quoi qu’on pense de ce qui attend nos héros de Walking Dead au cours de la révolte qui se dessine contre Negan, on a bien du mal à croire que tout cela sera super fun, tant on s’attend plutôt à un affrontement âpre et meurtrier.

Et pourtant, dans une interview étonnante dans les colonnes du Hollywood Reporter, le showrunner Scott M. Gimple a fait savoir que la seconde partie de cette saison 7 s’annonçait plutôt joyeuse.

The Walking barre de rire

« La première partie de la saison 7 était intentionnellement un sacré truc à digérer. Mais en passant de l’autre côté, sans oublier les disparus et en prenant son destin en main, les personnages aboutiront à cette joyeuse rébellion. Il y a le poison de la tristesse suite à ce qu’ils ont perdu, mais aussi le bonheur d’être en vie et de lutter contre celui qui vous a tout pris. »

Si Rick et ses petits camarades doivent être ravis de se payer une bonne tranche de rigolade en partant en croisade contre le pire salopard que la terre ait porté, on se demande quand même à quoi ressemblera cette « joyeuse rébellion ».

The Blaguing Dead