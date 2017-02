Guillermo Del Toro annonce la saison 2 de Trollhunters... toujours avec Anton Yelchin

Si nous n'allons pas revenir sur l'hécatombe qu'a été 2016 dans les milieux artistiques, précisons néanmoins que l'une de celles qui nous a le plus touchée était sans conteste la disparition d'Anton Yelchin, aussi brutale qu'inattendue.

Ce décès fut un véritable drame pour beaucoup, tant le jeune comédien était promis à un brillant avenir. Mais c'est ainsi et il faut l'accepter. Tout comme il faut également accepter que Guillermo Del Toro est un gros poissard depuis quelques années puisque c'est évidemment tombé sur lui. A peine Yelchin venait-il de doubler la première saison de la série animée Trollhunters qu'il a disparu, laissant le réalisateur mexicain dans une sacrée panade.

Tandis que la saison 1 est terminée, et que la saison 2 se profile, Del Toro vient d'annoncer au micro d'Entertainment Weekly qu'Anton Yelchin serait bel et bien de retour pour la suite de Trollhunters :

"Nous n'allons pas seulement faire une seconde saison, mais nous allons aussi pouvoir préserve une large part de la voix d'Anton. Nous avons un évènement dans la fin du dernier épisode qu'il a doublé qui nous permet de changer subtilement sa voix, tout en consercant le personnage. Nous n'avions évidemment pas prévu ça, c'est le fruit du hasard qui a fait que nous travaillions justement ceci. La saison 2 a été planifiée depuis de nombreuses années et nous n'avons eu rien besoin de changer."

Si l'astuce scénaristique demeure encore un mystère, Del Toro a donné d'autres précisions via Twitter sur ce que allait nous attendre, annonçant par exemple qu'Anton Yelchin avait travaillé bien au-delà de la saison 1, que la saison 2 avait été entièrement story-boardé à l'époque et qu'il avait déjà commencé à l'entregistrer. Il précise aussi que la série totale fera 53 épisodes réparties en deux saisons pour plus de facilité.

Quoi qu'il en soit, la roue semble enfin tourner en faveur de Del Toro pour une fois et ça fait sacrément plaisir. Alors c'est sûr, on préfèrerait qu'Anton Yelchin soit encore parmi nous et que Del Toro galère encore un peu en contrepartie, mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la vie. Malheureusement d'ailleurs.