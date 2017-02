Castlevania : Netflix prépare une adaptation "ultra-violente" du jeu culte pour 2017

Netflix vient d’annoncer quelles seraient ses prochaines séries dans les mois à venir, et parmi les projets en cours, il y en a un qui nous fait saliver d’avance…

Il s’agit ni plus ni moins d’une des adaptations de jeux vidéo les plus ambitieuses à ce jour, puisqu’il s’agit de la transposition en série de la franchise Castlevania, œuvre bien connue des gamers et auréolée d’un nuage de sang, de culte et d’adoration fervente. Le communiqué de Netflix à ce sujet est on ne peut plus laconique.

« Castlevania saison 1, Partie 1, arrivera sur Netflix en 2017. »

Alors certes, dit comme ça, on a bien peu d’informations. Mais quand on sait que la société Federator Networks travaille depuis un moment sur une adaptation de Castlevania, on commence à y voir plus clair. En 2015, le producteur Fred Seibert déclarait dans les colonnes de SLahsFilm :

« Nous avons un projet sur lequel nous travaillons qui doit rester secret, basé sur un des jeux vidéo les plus connus au monde depuis trois décennies, que nous avons sous le coude depuis 10 ans, sans avoir pu en démarrer la production jusqu’à présent. Mais il y a des personnages formidables et une histoire excellente, et nous allons finir par y arriver. »

Quelques semaines plus tôt, c’est son collègue Adi Shankar qui annonçait sur les réseaux sociaux :

«Breaking news : je travaille à la production d’une mini-série Castlevania super violente avec mes potes Fred Seibert et Kevin Klonde. Ça va être sombre, satirique, et après une décennie de propagande adolescente, on va remettre le genre vampirique en ordre de marche. »

Tout portant à croire qu’il s’agit du même projet, difficile de ne pas commencer à s’exciter profondément.