Jessica Chastain va essayer d'aller dans l'espace dans la série Mercury 13

On continue avec les femmes qu'on aime et qu'on admire en parlant cette fois de Jessica Chastain et de sa nouvelle série télé.

Jessica Chastain est à un point intéressant de sa carrière où elle n'a plus rien à prouver à personne, où elle peut faire ce qu'elle veut et où on peut enfin prendre la pleine mesure des ses ambitions artistiques. Aussi ne sommes-nous pas vraiment surpris de la retrouver au générique d'une série comme Mercury 13 que développe actuellement le studio ITV Studio America, pour un diffuseur qui reste encore à déterminer.

La série, écrite par Todd Komarnicki (scénariste de Sully) mettra en lumière un épisode peu connu de la conquête spatiale puisqu'il nous racontera la tentative avortée de la Nasa d'envoyer les premières femmes dans l'espace au début des années 60.

En effet, en 1961, le scientifique William Randolph Lovelace II avait mené une expérience secrète pour déterminer si le fait d'envoyer des femmes dans l'espace était une option aussi viable qu'y envoyer des hommes. 13 pilotes féminines du pays avaient été engagées pour ce voyage à haut risque qui s'est terminé en eau de boudin. En effet, bien que les tests aient été plus que concluants, et même meilleurs que ceux des hommes du groupe Mercury 7, le Congrès Américain et le Président Kennedy lui-même ont fait obstruction à la mission en conspirant pour annuler le lancement. Sachant qu'il faudra attendre encore 20 ans, pour que la première femme américaine soit envoyée dans l'espace, en 1983.

Un récit extrêmement fort et méconnu du grand public donc, qui se prête parfaitement au format de la série télé. Malheureusement, pour le moment nous n'en savons pas davantage concernant le projet mais comptez sur nous pour garder un oeil dessus dans les mois à venir.