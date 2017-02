Nicolas Winding Refn prépare une série pour Amazon en mode Pusher

Nicolas Winding Refn est totalement imprévisible et c'est pour ça qu'on l'aime. Après son passionnant, et incompris, Neon Demon, le voilà qui revient à ses premières amours.

Lorsque Pusher a débarqué il y a 20 ans, le petit monde du cinéma indépendant n'était pas forcément préparé pour ce qui était en train de lui arriver. Thriller nerveux tourné avec peu de moyens dans les rues de Copenhague, le film nous a révélé deux importantes personnalités : Mads Mikkelsen et Nicolas Winding Refn. Deux films plus tard, la trilogie confirmait son statut d'oeuvre culte et permit à nos nouveaux meilleurs amis d'atteindres les cimes d'Hollywood pour des carrières passionnantes mais très différentes.

Après son Neon Demon, on se demandait bien quel allait être le nouveau délire du réalisateur danois. Allait-il poursuivre sa veine arty et psychédélique ou changer encore une fois de trajectoire de façon radicale ? Comme à son habitude, il parvient à nous surprendre avec une facilité déconcertante alors que Variety vient d'annoncer son nouveau projet.

Refn va donc écrire, produire et réaliser Too Old to Die Young, l'une des prochaines grosses séries du réseau Amazon. Co-écrite avec Ed Brubaker, à qui l'on doit entre autres Westworld, la série laisse de côté les expérimentations visuelles à la limite de l'art moderne pour s'ancrer dans la réalité de Los Angeles puisqu'il s'agira d'une histoire criminelle s'intéressant aux bas-fonds de la cité des anges. Refn oblige, l'histoire ne se contentera évidemment pas que de cela puisqu'elle devrait nous inviter à suivre le parcours existentiel de plusieurs personnages, allant de tueurs impitoyables à des anges rédempteurs. On ne se refait pas.

Nouveau témoin de la fascination du réalisateur pour L.A., la série est annoncée comme étant proche de sa trilogie Pusher dans son traitement ,ce qui ne peut être qu'une bonne nouvelle, et devrait compter 10 épisodes dont le tournage débutera cet automne. Pour le moment, aucun casting n'a été dévoilé même si l'on nous parle de trois comédiens d'un certain calibre qui seraient actuellement en pleines négociations de leur contrat.

Bref, voilà une série supplémentaire à ajouter à notre liste des programmes que l'on attend avec impatience.