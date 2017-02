The OA : Brit Marling confirme le retour de la série avec le teaser de la saison 2

La saison 1 nous avait laissés de nombreuses questions sans réponses. Avec cette saison 2, en obtiendra-t-on quelques-unes ?

En fin d’année, Netflix a fait sensation avec The OA, la série surprise créée par le duo épatant Brit Marling - Zal Batmanglij. Une aventure mystique, spirituelle, viscéral et bouleversante qu’on a dévorée en quelques jours et qu’on a adorée (notre critique juste ICI).

Même si cette saison 1 pouvait se suffire à elle-même, son final présageait une seconde saison, pour au moins nous donner quelques éléments de réponses aux multiples questions laissées en suspens. Dans le mille ! L’interprète de Prairie Johnson a confirmé à Vulture ce mercredi que la saison 2 était en préparation :

« Nous avons toujours imaginé la série comme un livre qui pourrait avoir de nombreux volumes. C’est la raison pour laquelle cette saison 2 est appelée "Partie 2". D’une certaine manière, la saison 1 / partie 1 était une histoire autonome. Entre les relations de OA avec la professeure et le groupe de jeunes, de son histoire qui leur permet d’être face à leur crise personnelle…

La science-fiction et les éléments métafictionnels sont restés ouverts donc une deuxième partie peut permettre de les creuser, de les approfondir. »

Dans le même temps, un teaser où l’on entend la voix de Prairie qui prononce le prénom d’Homer suivi d’une respiration masculine a été publié par la plateforme de vidéo. Du mystère donc encore et toujours comme c’est si bien le faire la série. En revanche, aucune date de diffusion n’a encore été annoncée pour le retour de The OA.