Le Punisher revient dans de nouvelles images du tournage de sa propre série

Daredevil a été un gros choc pour tous les amateurs de comics et de bonnes séries télé en général. Et il n'est pas question de s'arrêter en si bon chemin, surtout lorsque l'on parle du Punisher.

Si la saison 2 de Daredevil a fait sensation au moment de sa diffusion sur Netflix, Matt Murdock s'était quelque peu fait voler la vedette par l'un de nos anti-héros préférés, Frank Castle, alias le Punisher. Brillamment interprété par Jon Bernthal, il lui avait suffi de quelques plans pour nous venger des précédentes adaptations du personnage, pas franchement glorieuses. Même si War Zone était bien sympa au bout du compte.

Une réussite pour Marvel et le network qui n'ont pas perdu de temps en annonçant que le Punisher aurait droit à sa propre série pour notre plus grand bonheur. Alors que tous les yeux sont rivés vers The Defenders, et à raison, Jon Bernthal, lui, tourne tranquillement sa première saison dans les rues de New-York. Et il a l'air encore bien énervé, pour pas changer.

La série devrait arriver sur nos écrans vers la fin 2017 et, dans cette première saison, Castle devrait apparemment affronter Dinah Madani, une super agent secrète ultra-entrainée et qui nourrirait une bonne vieille rancoeur à l'égard de notre Punisher préféré. Et comme les deux adversaires ne font pas vraiment dans la dentelle, on peut s'attendre à ce que cette pauvre New-York soit mise à feu et à sang.

C'est malheureusement tout ce qu'il y a à en dire pour le moment, mais gageons que nous en saurons plus d'ici l'été et qu'on se payera une bonne grosse bande-annonce qui dépote au prochain Comic Con. D'ici là, on regarde les photos et on rêve. Un peu.