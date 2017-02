La saison 2 de Stranger Things se dévoile enfin dans son spot TV du Superbowl

Comme disait Baloo, il en faut peu pour être heureux et, quelques fois, le bonheur tient en deux mots : Stranger Things.

Après une première image ce week-end représentant nos héros en parfait petits chasseurs de fantômes, Stranger Things poursuit le teasing de sa saison 2 avec un premier spot TV entièrement réservé au Superbowl. D'une durée scandaleuse d'une vingtaine de secondes, la vidéo comporte cependant suffisamment d'éléments pour nous mettre l'eau à la bouche.

Située un an après les événements que nous connaissons tous, en 1984, la saison 2 de Stranger Things nous promet donc de retrouver nos héros préférés face à une menace encore plus grande qu'auparavant puisqu'apparemment une espèce d'araignée super géante façon The Mist semble menacer la bourgade d'Hawkins.

Comme le dit si bien le teaser, il faut s'attendre à ce que le monde inversé essaye d'envahir notre réalité ce qui sonnerait évidemment le retour d'Eleven mais peut-être également de Barbs. Quoi qu'il en soit, nos amis ne sont pas au bout de leurs surprises et tout laisse penser que cette fois le danger sera réel à plus grande échelle et qu'il faudra plus qu'une rapide exploration du monde inversé pour que les choses rentrent dans l'ordre.

C'est marrant comme certaines oeuvres ont un pouvoir sur nous. Alors que ce teasing ne montre pas grand chose, nous sommes déjà comme des dingues et nous vibrons aux premières notes du désormais générique culte de la série. Nous sommes vraiment faibles, mais nous le serons encore plus aux alentours d'Halloween prochain, date de diffusion de cette nouvelle saison. Enfin, si on est toujours vivants évidemment.