Stranger Things dévoile la première image de sa saison 2

La série phénomène de Netflix fera évidemment son grand retour en 2017 même si nous n'avons pas encore la date exacte. Mais si c'est aussi bien que la saison 1, on est prêt à attendre le temps qu'il faut.

Quand on y regarde de plus près, il est évident que la série Stranger Things ne pouvait pas se planter même si l'on est toujours surpris du succès fulgurant qu'elle a connu et de la rapidité avec laquelle elle a atteint son statut d'oeuvre culte. Il faut dire aussi que la recette est des plus imparables et que nos petits coeurs de fanboys ne s'attendaient pas forcément à ça.

BIen que la saison comportait quelques défauts, la reconstitution des années 80, l'ambiance Amblin, la musique "carpenterienne" en diable, tout en faisait une bonne grosse madeleine de Proust et l'annonce de l'arrivée d'une saison 2 mettait les choses au clair une bonne fois pour toute : ce n'est pas à une seule madeleine que nous avions affaire mais bien à un paquet entier.

Et si le scénario de la saison 2 est évidemment tenu des plus secrets, nous savons déjà qu'il se déroulera un an après les évènements que nous connaissons déjà, en 1984 et la première image diffusée par Netflix,via Entertainment Weekly, nous le précise un peu plus en montrant nos héros en déguisement de Ghostbusters pour Halloween. De quoi en conclure immédiatement qu'une fois encore, le jeu des références battra son plein.

Il faudra cependant attendre encore un peu pour en découvrir plus puisque la promotion proprement dite de la saison 2 débutera réellement lors du Super Bowl.