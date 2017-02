The Walking Dead Saison 7 : le point de rupture arrive enfin dans une nouvelle vidéo

Rick, Michonne, Morgan... tous sont fin prêts à affronter Negan dans cette deuxième partie de saison.

Les deux mois de trêves sont bientôt terminés pour The Walking Dead. Après une première moitié de saison 7 très mitigé, entre audience très à la baisse et spectateurs mécontents, la série fera son grand retour le 12 février prochain.

Pour teaser cette deuxième partie de saison, AMC a dévoilé une vidéo promotionnelle où les acteurs reviennent sur ce début de saison 7 et annoncent ce qui se prépare. Andrew Lincoln et le showrunner Scoot M. Gimple promettent ainsi que la lutte va bel et bien commencer :

« Au début, Rick était un homme obéissant et risquant sa vie pour Negan afin de préserver la communauté d’Alexandria, mais il a pris conscience que c’était une situation intenable. A la fin de l’épisode 8, on les voit se reconstruire et c’est le début de la résistance. Ils n’étaient pas préparés à se battre, maintenant ils le sont ! »

Un teasing qui promet un Walking Dead moins posé et moins poseur avec enfin de grandes confrontations. « Une énorme tempête arrrive » d’après Lennie James (Morgan) et le show « va devenir encore plus fou. On est à un point de rupture ! » pour Jeffrey Dean Morgan alias Negan.

On n’a pas vraiment apprécié cette première partie de saison 7, mais si celle-ci arrive à nous redonner foi en The Walking Dead, on est preneur. Début du verdict dimanche 12 février.