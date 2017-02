Game of Thrones : Maisie Williams tease le final dantesque de la saison 7

L'aventure Game of Thrones est bientôt terminé et ça annonce du très très lourd.

Avec toutes les nouvelles séries dont on parle depuis le début de l’année, on en oublierai presque qu’une septième saison de Game of Thrones nous attend l’été prochain. L’avant-dernière étape avant le final tant attendu de la série HBO.

Comme on est encore à cinq-six mois de la diffusion de la saison 7, on a eu très peu d’informations sur le scénario et tous les acteurs esquivent les questions des journalistes. Ce qui n’a, cependant, pas empêché Maisie Williams alias Arya Stark de teaser le final season à Time Out :

« C’est la dégringolade maintenant. On est arrivé au climax et il continuera jusqu’à la fin de la série. C’est excitant. J’avais vraiment le sentiment que la dernière saison avait déjà mis en place la façon dont la série se terminerait. La vie de chaque personnage était liée aux uns et aux autres. Mais maintenant, nous allons tous souffrir ensemble pour la fin du show. »

Le journaliste essayant de grapiller quelque chose de plus, la jeune actrice a ajouté qu’il y aurait « un énorme cliffhanger final ».

On aura été prévenu. Cette saison 7 répondra sûrement a beaucoup de questions et sera, de façon assez logique, une mise en bouche de ce qui nous attendra pour la saison 8. Qui finira sur le trône de fer ? Jon Snow, Daenerys Targaryen, Sansa Stark, Peter Baelish... Début du verdict cet été sur HBO et OCS.