Rihanna se prépare au massacre dans le trailer de Bates Motel saison 5

Ce n’est pas parce qu’on n’a pas eu l’occasion de vous proposer un suivi digne de ce nom de Bates Motel que le show ne nous intéresse pas. Et dans le trailer de son ultime saison, la série prend un tour passionnant.

Série soignée et référentielle, Bates Motel revisite le roman de Robert Bloch et le chef d’œuvre éponyme d’Alfred Hitchcock, en nous proposant de découvrir les origines du duo meurtrier composé par les Bates, mère et fils. La saison 5 sera la dernière, et permettra à la production de rejoindre le scénario du classique du Septième Art, tout en offrant une relecture.

Ainsi, nous découvrons dans ce bref trailer que les derniers épisodes de Bates Motel accueilleront le cultissime personnage interprété par Janet Leigh dans Psychose, la malheureuse Marion Crane. Elle sera jouée par Rihanna, qui ne devrait pas avoir trop de mal à se glisser dans la peau de cette héroïne tragique et fantasmatique. Et on est déjà curieux de voir comment le show recréera l’emblématique meurtre de la douche…

Quant à Vera Farmiga, elle paraît toujours aussi investie dans le rôle d’une tenancière de motel… un peu plus rigide que d’habitude.