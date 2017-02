Raiponce revient en série télé et dévoile ses premières images

Sorti en 2010, Raiponce confirmait après Princess and the Frog que John Lasseter avait bien repris le studio en main et y appliquait la méthode développée chez Pixar. Et ça lui réussissait plutôt bien.

Evidemment comparé à La Reine des Neiges, Raiponce n'a pas fait un si gros carton en salles, mais il a rapporté un joli pactole et imposé de nouveaux personnages bien sympathiques. Il faut dire aussi que le film était très bon et qu'il retrouvait même par moments la folie douce d'Aladdin, ce qui est toujours une excellente idée.

Tandis que La Reine des Neiges est destinée à revenir sur nos écrans de cinéma dans quelques années, il n'y avait aucune nouvelle concernant une quelconque suite de Raiponce et, une fois qu'on a vu le film c'est tout à fait normal tant il n'y a plus grand chose à en raconter. C'était encore une fois mal connaitre Disney, jamais le dernier à capitaliser sur un personnage populaire, puisque le studio annonce la diffusion d'un téléfilm, Tangled Before Ever After, le 10 mars prochain sur Disney Channel, qui sera en réalité l'épisode pilote d'une nouvelle série télé qui débutera sur le même réseau dès le 24 mars.

Et cette fois, changement drastique de direction artistique puisque la série et le téléfilm ne seront pas en 3D mais en bonne vieille 2D des familles, ce qui fait toujours plaisir. L'histoire nous entrainera évidemment après le premier film puisque l'on devrait assister à l'adaptation de l'héroïne dans son nouvel environnement, entre ses parents, leur royaume et Flynn Rider son mec, elle devra apprendre les responsabilités qui sont les siennes tout en exprimant sa soif d'ouverture et de découverte. Ce qui peut facilement se comprendre quand on a passé sa vie enfermée dans une tour. On aimerait vous y voir vous...

S'il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle teste tout de ce que la vie a à lui offrir (drogues, alcool, partouzes), on peut néanmoins espérer que la série parvienne à retrouver le rythme comique du film, plutôt imparable et qu'il nous divertisse, ce qui est quand même sa mission principale. C'est toujours difficile de terminer un article quand on n'a pas grand chose à dire.