Peter Capaldi annonce qu'il arrête Doctor Who

On ne parle pas assez de Doctor Who dans ces colonnes et c'est bien dommage. Il faut dire aussi que c'est une série qui roule toute seule et que généralement, à part le départ d'un compagnon, il n'y a pas de grosses news bien croustillantes pour vous attirer dans nos filets et vous faire cliquer comme des dingues.

Sauf que là, l'information est plutôt importante puisqu'elle remet en cause l'avenir de la série entière. Succédant à Matt Smith, Peter Capaldi incarne donc le 12ème Docteur, dans une version plutôt controversée même si la série connait toujours un grand succès. Mais elle a connu un coup dur récemment, avec le départ de celui qui lui avait redonné vie, le légendaire Steven Moffat. Et maintenant, voilà que c'est le Docteur lui-même qui se barre.

Peter Capaldi vient en effet de déclarer au micro de la BBC Radio 2 qu'il quittait la série après 3 saisons de bons et loyaux services :

"Ce sera ma dernière saison... Ce sera la fin pour moi... Il me semble qu'il est temps pour moi de m'attaquer à de nouveaux défis."

Tout laisse penser que Capaldi tirera définitivement sa révérence à l'occasion du prochain Christmas Special à la fin de l'année. Et d'ores et déjà, la question de son successeur se pose. Si l'on s'attend évidemment à le découvrir au dernier moment, l'évènement est des plus importants puisqu'il s'agira de la transition entre Moffat et le nouveau showrunner, Chris Chibnall, qui nous vient directement de Broadchurch, excusez du peu, et qui mettait en scène David Tennant, le meilleur des Docteurs. Tout se recoupe.