La série Walking Dead va-t-elle devoir sacrifier Sasha à cause de son actrice ?

On parle beaucoup de Walking Dead en ce moment et c'est bien normal puisque la saison 7 reprendra dans 2 semaines, le 12 février. Il n'empêche que là, elle a comme qui dirait une grosse tuile.

Entre les propos de la productrice qui veut censurer la série pour éviter de nous choquer, la réponse du showrunner qui affirme le contraire et les audiences en baisse, la saison 7 de Walking Dead prend de plus en plus des allures de mauvais soap-opera mexicain. Et, comme dans tout bon drama, il faut savoir renouveler les coups de théâtre. Sauf que là, la série s'est surpassée puisqu'elle se retrouve aujourd'hui face à un problème inédit dans sa courte vie.

L'un des personnages clé du show, Sasha Williams, est peut-être en danger à très court terme puisque son interprète, Sonequa Martin-Greene, vient d'être engagée pour tenir l'un des rôles principaux de la nouvelle série Star Trek, Discovery. Et, fatalement, ça pose un gros problème. En effet, l'actrice ne pourra clairement pas assumer deux gros show simultanément, sans pas parler des éventuels soucis de clauses d'exclusivités dans ses différents contrats, et les fans de Walking Dead y ont immédiatement vu un signe annonçant le décès de Sasha dans les prochains épisodes.

Une théorie que le showrunner Scott Gimple a décidé de réfuter en bloc, précisant au micro de Entertainment Weekly qu'il fallait trouver une solution pour composer avec cette nouvelle donnée, sans tout péter dans l'arc de son show :

"Sonequa Martin-Green peut tout faire. Je l'ai vu combattre une horde de Walkers ces dernières années tout en souffrant d'une grippe intestinale qui en aurait achevé plus d'un. Elle peut tout à fait endosser les responsabilités d'un Lieutenant-Commandant sur un vaisseau de la Fédération en même temps qu'elle combat les morts-vivants, les Saviors et tout ce qui se mettra en travers du chemin de Sasha. Nous avons déjà dû jongler par le passé et nous le referons avec Star Trek Discovery n'importe quel jour de la semaine. Ok, pas le dimanche ceci dit."

Une déclaration qui devrait rassurer les fans du personnage et de la comédienne, d'autant plus que Discovery s'enfante dans la douleur même s'il ne faut jamais oublier que dans Walking Dead, la survie ne tient qu'à un fil.