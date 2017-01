Bryan Singer réalisera le pilote de la mystérieuse série sur les X-Men

Alors que rien en le prédisposait pour ce genre de films, en regard de sa filmographie passée, Bryan Singer s'est imposé au début des années 2000 comme l'homme qui a réussi l'impossible en donnant vie aux X-Men sur grand écran. Et c'est un peu normal qu'il fasse de même pour la télévision.

Le 8 février prochain débutera la très attendue série Legion, sur le réseau FX. Une série dérivée de l'univers X-Men qui s'intéressera au fils malade du professeur Xavier. Mais, comme nous le disions hier, en parallèle, la Fox développe une autre série autour des mutants, en lien direct avec les premiers films.

Créée par Matt Nix, à qui l'on doit la série Burn Notice, elle nous donnera l'occasion de suivre un couple traqué par le gouvernement parce que ses enfants sont des mutants et qui rejoindront une organisation underground pour lutter contre cette injustice. Si, ni le titre, ni le casting n'a encore été révélé, la série sera donc prévue pour se situer dans le même univers que les premiers films, ce qui est bien normal puisque Bryan Singer en est l'un des producteurs.

Et le site Live Feed nous apprend aujourd'hui qu'il ne restera pas assis dans son siège confortable puisqu'il ira lui aussi au charbon en réalisant rien de moins que l'épisode pilote de cette nouvelle série. Une sacrée caution pour le show qui souhaite par cette décision mettre toutes les chances de son côté et s'offrir un max de publicité. Et comme on la comprend.

Par contre, pour le moment, aucune date diffusion ni même de tournage n'a été annoncée et on espère cependant que Bryan Singer retrouvera la pêche à cette occasion et se montrera plus inspiré que sur son récent Apocalypse.