Le showrunner de The Exorcist en dit plus sur une possible saison 2

The Exorcist a surpris pas mal de monde et nous les premiers. Alors qu'on s'attendait à une variation un peu pourrie et super catho du film de Friedkin, on s'est retrouvé au final avec une vraie série d'horreur bien tendue du slip et fichtrement bien faite.

Mais si la fin de la saison 1 appelait une éventuelle saison 2, rien n'avait encore été confirmé par la Fox, productrice de la série. Il faut dire aussi que les audiences n'ont pas été à la hauteur des attentes et que, dans ce genre de cas, c'est avant tout cela que les diffuseurs vont regarder avant d'injecter de nouveau du pognon dans le projet. Pourtant, encore une fois, rien n'a été officiellement décidé quant au devenir de The Exorcist.

Si certains avaient tôt fait de l'enterrer, le créateur et showrunner de la série, Jeremy Slater, vient d'annoncer il y a quelques heures sur Twitter qu'il travaillait d'arrache-pied à une saison 2 et qu'il l'avait même pitchée au studio.

"Nous n'avons pas été annulés. J'ai eu un rendez-vous avec la chaine et le studio, pour leur pitcher ma saison 2. Je reste très optimiste concernant nos chances."

Et on aimerait beaucoup être aussi optimistes que lui, tant cette série était un vrai petit joyau noir d'horreur, de drame et d'intelligence, bien loin de ce que l'on pouvait craindre dès le départ. Comme quoi, on n'a jamais fini d'apprendre dans la vie. Mais il est aussi un fait que cette saison 2 ne s'intéressera pas forcément à la même galerie de personnages, même si le père Marcus et le père Tomas devraient toujours être de la partie, comme Slater l'avait précisé en décembre dernier au micro de Bloody Disgusting :

"Cette possible saison 2 verra Marcus, Tomas et Bennett aider une nouvelle famille et combattre un nouveau cas de possession. Cela ne veut pas dire que nous ne verrons plus les Rance, mais je pense que les fans se sentiraient trompés si on ramenait à nouveau Captain Howdy. Vu ce à quoi les Rance ont échappé, cela serait cruel de les faire immédiatement plonger dans 10 nouveaux épisodes de souffrance. Notre objectif est de créer une nouvelle famille à laquelle vous vous attachiez autant qu'aux Rance et de rendre leur histoire aussi forte que la précédente."

Bon, ben, les amis, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, allumer des cierges, sacrifier des vierges et manger des bébés pour que tout cela arrive un jour.