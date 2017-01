L'autre série X-Men que prépare la Fox sera directement connectée aux films

Alors que l'on se demande tous ce qu'il adviendra de la franchise X-Men ces prochaines années et que les rumeurs vont bon train, la Fox vient de jeter un sacré pavé dans la mare avec cette mystérieuse série.

Il est un fait que les différents univers de super-héros au cinéma sont en pleine mutation et vont sacrément changer dans les années, voire les mois, à venir. Tandis que le DCU pose enfin ses premières valises, que le MCU fait sa révolution interne à l'occasion du prochain Avengers, l'univers des X-Men, lui, n'a pas perdu de temps puisque cela fait quand même trois films qu'il se redéfinit.

Et si l'on attend toujours d'importantes updates sur les New Mutants et le mystérieux autre film labellisé X-Men qui sera tourné dans l'année, il ne faudrait pas oublier que cet univers va aussi s'étendre à la télévision à l'occasion de deux séries. La première, Legion, débutera très bientôt puisque son pilote sera diffusé sur le réseau FX dès le 8 février prochain. Mais il a toujours été question qu'il y en ait une autre et, concernant cette dernière, la Fox ne s'est jamais réellement étendue sur la question.

Si Legion se concentrera sur une partie de l'univers X-Men qui ne sera pas rattachée aux films, la Fox vient cependant de révéler que l'autre programme, qui n'a pas encore de titre officiel, sera quant à lui, en continuité directe avec les vieux films de la saga. Nous y suivrons donc un couple de jeunes parents, obligés de fuir leur vie quotidienne parce que leurs enfants sont des mutants. Traqués par un gouvernement pas particulièrement tolérant envers ces êtres exceptionnels, la petite famille rejoindra un réseau de mutants underground qui se bat pour la survie des gens différents.

C'est à peu près tout ce que nous en savons pour le moment, si ce n'est que c'est le showrunner Matt Nix, créateur de la série Burn Notice, qui est en charge du projet, qui sera d'ailleurs produit entre autres par Bryan SInger. Il va sans dire que nous attendons réellement d'en savoir plus avant d'en tirer la moindre conclusion, parce qu'avec toutes les timelines émergentes de l'univers X-Men depuis quelques années, nous ne sommes plus sûrs d'y comprendre grand chose au final.